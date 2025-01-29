Savaşan İHA Yarışması Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
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Teknoloji

Savaşan İHA Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

TEKNOFEST'te Baykar tarafından düzenlenen Savaşan İHA Yarışması'na başvurular 20 Şubat'a kadar sürüyor.

29.01.2025 14:16
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TEKNOFEST kapsamında Baykar yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması'na başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Savaşan İHA Yarışması, İHA'lar arasında gerçekleşen hava-hava ve hava-kara muharebe senaryolarını simüle ederek gençlere bu alanda deneyim kazandırmayı ve sektöre yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Adaylardan, yarışma kapsamında havada rakip İHA'larla mücadele senaryolarını içeren savaşan İHA ile belirli hedeflere otonom olarak kilitlenme ve imha görevlerini içeren kamikaze İHA görevini yerine getirmeleri bekleniyor.

Lise ve üniversite öğrencileriyle mezunlarının katılabildiği yarışmada takımlar en az 3, en fazla 15 kişiden oluşabilecek. Mezun seviyesindeki başvurular, firmalar veya girişimler tarafından yapılabilecek.

Toplam para ödülü 1 milyon 200 bin lira

Son başvuru tarihi 20 Şubat olan yarışmanın toplam para ödülü ise 1 milyon 200 bin lira olacak. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında dereceye girenler büyük ödülün sahibi olurken, adaylar malzeme desteğinin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak programlara katılabilecek.

TEKNOFEST katılımcılarına, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına yapılan teknik gezilerle işleyişi yerinde inceleme, alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanımı, uzman mühendislerle birebir görüşerek kariyer bilgilendirmesi ve teknoloji liderlerinden ilham alacak toplantılarla motivasyon artırıcı deneyimler sunuluyor.

Ayrıca yarışma aşamalarını geçen takımlara malzeme desteği, finalistlere ulaşım ve konaklama imkanı, özel proje geliştirme eğitim kampları, Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj fırsatları ve Milli Takımlar Destek Programı kapsamında uluslararası yarışmalara katılım ve destek gibi ayrıcalıklar sağlanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Teknofest, Havacılık, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Savaşan İHA Yarışması Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika

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