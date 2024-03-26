Scott Yu-Jan Tasarımıyla Nostaljik Macintosh Studio

Scott Yu-Jan tarafından tasarlanan nostaljik Macintosh, Apple'ın 40 yıl önce şöhrete kavuşmasına yardımcı olan ürünü orijinal Macintosh'a bir saygı duruşu niteliğinde. Sadece nostaljik bir yolculuk yapılmış gibi görünse de aslında bu tasarım, Apple'ın ürün tasarımının bugün sahip olduğu en iyi özelliklerinden bazılarını kullanıyor. İşte Macintosh Studio tasarımının yapım aşaması ve özellikleri…
40 yıl önceki Apple Macintosh Studio hayat buldu
Tasarımcı Scott Yu-Jan'ın tasarladığı Macintosh Studio, Mac Studio'nun kendisini sıkıca saran ve üstüne oturan bir yapıda. Yapının ön tarafında, iPad mini'yi güvenli bir şekilde kaydırıp Mac Mini'ye tek bir USB-C kablosu ile bağlama yuvası bulunuyor.
Böylece, iPad mini her zaman şarj edilmiş ve Mac Studio için bir ikinci ekran olarak Apple Sidecar sayesinde hazır hale getiriliyor. Bu, her iki cihaza da özelleştirilmiş bir masaüstü sağlıyor ve işlevselliğinden hiçbir şey kaybettirmiyor.
Steve Jobs'ın gizli kasası açıldı! Garip bir iPhone bulundu
İPad mini üzerinde hızlıca çizim yapmak mümkün olsa da, ekranın pozisyonu ve açısı sanat ve tasarımlar üzerinde çalışmak için ideal olmayabilir. Apple Macintosh Studio tasarımı, orijinal Macintosh'un formunu sadece kopyalamakla kalmıyor, aynı zamanda arka taraftaki kullanılmayan alanı değerlendirmek için birkaç modern kolaylık ekliyor.
Örneğin, üst kısmında geri çekilebilir bir kulaklık askısı ve tek bir taşınabilir sabit sürücü veya bir dizi SSD için değiştirilebilir çekmeceler bulunuyor. Diğer olası tasarımlar da var, ancak bu ikisi, deneyime değer katarken makul sınırlar içinde kalmayı başarıyor.
3D baskı ile yapılan bu yapı, Apple Macintosh Studio'nun rengi konusunda birçok esneklik sunuyor. Çeşitli renkler, Macintosh ve renkli iMac'lerin bir karışımı gibi görünmesini sağlayarak, normalde sade ve kasvetli gümüş estetiğe biraz hayat katıyor.
Bu yenilikçi tasarım, hem iPad mini hem de Mac Studio için etkili ve şık bir çözüm sunmuş oldu ve Apple ürünlerine olan nostaljik bağları sayesinde hayranlarına "keşke benim olsa" dedirtti. Tasarımcının 3 boyutlu yazıcıyla ortaya çıkardığı bu ürün bir çok kişiye ilham verecektir.
Siz bu nostaljik Macintosh hakkında ne düşünüyorsunuz? Tasarımı beğendiniz mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Scott Yu-Jan Tasarımıyla Nostaljik Macintosh Studio - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, ASELFLIR-500 ile gerçekleştirdiği ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Test sırasında ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu da başarıyla gerçekleştirildi. Bayraktar AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi. Bayraktar TB3 SİHA, 25. uçuş testini de başarıyla tamamlamış oldu.
Xiaomi çatısı altındaki POCO, pazar payını artırmak için uygun fiyatlı Android modeli POCO C61'i tanıttı. Cihaz, 6.71 inç LCD ekran, MediaTek Helio G36 işlemci, 8 GB RAM, 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 85 dolardan başlıyor.
Canva, web tabanlı tasarım araçları sunan bir firma olarak bilinirken, Affinity Photo, Affinity Designer ve Affinity Publisher uygulamalarını satın alarak profesyonel tasarımcılara da ulaşmayı hedefliyor. Canva'nın yapay zeka özellikleri ile dikkat çeken bu satın alma hamlesi, Adobe uygulamalarına rakip olma potansiyeli taşıyor.
Sony, PlayStation 5 için Topluluk Oyun Yardımı sistemini duyurdu. Bu özellik, diğer oyunculara oyuna dair ipuçları sunmak için otomatik olarak oyun klipleri oluşturmaya yarıyor. PS5 sahipleri, desteklenen oyunlarda belirli etkinlikleri tamamladıklarında otomatik olarak oyun içi görüntülerini yakalayabilecekler. Bu yeni özellik, Sabrina Meditz liderliğindeki PS5 platform deneyimi ürün yönetimi ekibi tarafından geliştirildi. Kullanıcılar, PS5'lerinin otomatik klipler oluşturmasına izin vermek için bu özelliği etkinleştirebilecekler. Tamamlanan etkinliklerin ardından oluşturulan klipler, bir moderatör tarafından incelendikten sonra onaylanırsa, PlayStation 5 kullanıcılarının oyun ipuçlarını izleyebileceği ve değerlendirebileceği bir platforma yüklenecek. Bu yeni Topluluk Oyun Yardımı özelliği, oyun geliştiricileri tarafından sağlanan resmi ipuçları ve rehber videolarına ek olarak, kullanıcıların oyun deneyimlerini geliştirmek için bir kaynak oluşturmayı hedefliyor. PlayStation 5 sahipleri, otomatik oluşturulmuş klipleri kullanarak zorlu bölümleri geçmek veya gizli ögeleri bulmak gibi sorunları çözebilirler. Topluluk Oyun Yardımı, PS5'in oyun deneyimini daha interaktif ve yardımlaşmaya dayalı hale getirerek, oyun dünyasında bir devrim niteliği taşıyor diyebiliriz, en azından konsol dünyasında. Bu özellik, PS5 kullanıcıları arasında etkileşimi artırmanın yanı sıra, oyun geliştiricilerinin topluluğa daha fazla katılımını da teşvik ediyor. Sony, bu özelliğiyle PS5'i sadece bir oyun konsolu değil, aynı zamanda bir oyun topluluğu platformu haline getirmeyi hedefliyor, aynı Steam gibi.
Huawei çatısı altından ayrılan Honor, yeni modeli Honor 90 Smart'ı Fransa'da piyasaya sürdü. MediaTek Dimensity 6020 işlemci, 6.8 inç TFT LCD ekran, 108 MP ana kamera ve 4 GB RAM gibi özelliklere sahip olan telefonun fiyatı 270 dolar olarak belirlendi.
Nissan, 2027 yılına kadar otomotiv sektöründe adından sıkça söz ettirecek. Şirket, 30 yeni modeli piyasaya sürerek büyüme ve karlılık hedeflerini gerçekleştirmeyi planlıyor. Elektrikli otomobillerin payını artırmayı hedefleyen Nissan, Çinli rakiplerinin yükselişine karşı kalıcı bir yer edinmeyi amaçlıyor. Ayrıca Amerika pazarında da hibrit ve elektrikli modelleriyle yükseliş hedefliyor.
Bayraktar TB3 için yeni bir kilometre taşı daha aşıldı. İHA'nın 2. prototipi başarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve seri üretim yolunda ilerlenmeye başlandı. TCG Anadolu Gemisi üzerindeki ilk test ise 2024 yılında gerçekleştirilecek.
Sarıyer'in yaklaşan yerel seçimleri öncesinde adaylardan biri olan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, şehrin önemli sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Coşkun, Sarıyer'in güncel meseleleri ve çözüm önerilerini anlattı. Fiber internete belediye etkisi, yeni otopark alanları, trafik sorunu, deniz kirliliği önlemleri, gençlik merkezleri ve spor etkinlikleri gibi konular ele alındı.
WhatsApp'ın son beta sürümünde, metin tabanlı durum güncellemeleri yapma seçeneği eklenmiş bir düzenleme ekranı bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, fotoğraf veya video paylaşmak zorunda kalmadan düşüncelerini veya duygularını metin tabanlı olarak paylaşabilecekler.
Sizin düşünceleriniz neler ?