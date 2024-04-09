SDN editörlerimiz Samet ve Alperen, 20.000 TL değerinde bir kutu açılışı gerçekleştirdi. Birbirinden farklı ürünlerin bulunduğu kutudan neler çıktı?
20.000 TL'lik teknoloji siparişi!
Kutunun içeriğinde bulunan ürünlerin ne olduğunu tahmin eden ekibimiz, teknoloji ofislerinde kullanılacak ürünleri inceledi. Tüm ofisin ihtiyaçlarının yer aldığı kutudan farklı ürünler de çıktı.
Ekip, kutudan çıkan ürünleri incelemeye başladığında araç kamerası, hava kompresörü, takip cihazları, aromaterapi ürünleri gibi çeşitli teknolojik eşyalarla karşılaştı. Kutunun içinden çıkan ilginç ürünler arasında ise masa lambası, oto temizleme aletleri, oyuncaklar ve hatta tartı gibi beklenmedik eşyalar çıktı.
ShiftDelete.Net ailesi olarak bir klasiğimiz olan bu kutu açma videomuz ile sizlerle beraber olduk. Videomuzdaki ürünlere açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Herkese iyi bayramlar!
Son Dakika › Teknoloji › SDN Editörleri 20.000 TL Değerindeki Kutuyu Açtı - Son Dakika
Peter Higgs, Kainat'taki her şeyin kütlesini açıklayan teoriyi geliştiren bilim insanlarından biriydi. Higgs bozonunun varlığı 2012'de CERN laboratuvarlarında tespit edilmişti. Higgs'in ölüm haberi Edinburgh Üniversitesi tarafından duyuruldu. Ayrıca haberde, CERN laboratuvarında çalışan bilim insanlarının karanlık maddenin gizemini çözmeye çalıştığı da belirtiliyor.
Google, Workspace'deki yaratıcı süreçleri iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Google Vids adını taşıyan yeni uygulamasıyla birlikte şirket, video oluşturmayı çok daha kolay hale getiriyor. Yapay zeka desteğiyle donatılan bu uygulama, kullanıcılarına tarayıcı üzerinden kolayca videolar oluşturma ve düzenleme imkanı sunuyor.
Samsung Galaxy S24 Ultra, paraşütle atlama sırasında 3 bin 657 metreden düşmesine rağmen sağlam kaldı. Telefonun bulunduğu yer Google'ın Cihazımı Bul özelliği ile tespit edildi ve cihazın hala çalışır durumda olduğu görüldü.
Dünyanın Teams ile birlikte en çok kullanılan iki toplantı uygulamasından biri olan Google Meet, yapay zeka destekli gıcır gıcır özellikler alacak. Şirket, uygulamaya ek bir ücret karşılığında sunulacak çok kullanışlı iki özelliği sunmaya hazırlanıyor. Google Meet'e gelecek bu özellikler, Google Workspace'e ek bir ücret karşılığında sunulacak ve kullanıcılara toplantılarda not alma ve gerçek zamanlı çeviri imkanı sağlayacak. Google Meet'e eklenen 'Benim için Not Al' özelliği, toplantı katılımcılarının konuşmalarını otomatik olarak transkript ederek not alma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Ayrıca Google Meet'e eklenecek olan 'Benim için Çevir' özelliği ise çok dilli toplantılarda dil engellerini aşmayı hedefliyor. Google'ın bu yeni özellikleri, başlangıçta kurumsal kullanıcılara yönelik olacak olsa da ilerleyen zamanlarda tüketici düzeyindeki Google ürünlerine de yayılması bekleniyor. Google Meet'e gelecek bu yapay zeka özelliklerini kullanmak için aylık 10 dolar gibi bir ücret ödenmesi gerekecek.
Geçen sene eylül ayında tanıttığı Watch Series 9 ile sunduğu özelliklerle dikkat çeken Apple, bu yılsa Watch Series 10'u tanıtacak. Yeni akıllı saatler ile ilgili şimdiye kadar birçok bilgi sızdı. Son olarak beklentileri artıran bir iddia daha ortaya çıktı. Apple Watch Series 10, LTPO-TFT ekran ile gelecek. Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, LTPO OLED ekranla piyasaya sürülmüştü. Son iddiaya göre Watch Series 10 ekranı ise LTPO-TFT panele sahip olacak. Aktarılan bilgilere göre bu ekranı LG Display ve JDI üretecek. LTPO-TFT ekranlar, LTPO OLED'e kıyasla daha az güç harcamasıyla biliniyor. Bu bağlamda Apple Watch Series 10'un daha uzun pil ömrü sunacağı söyleniyor. Diğer iddialara göreyse yeni akıllı saatler, önemli bir tasarım değişikliğiyle gelecek. Buna göre daha ince olacakları söyleniyor. Bu bağlamda önceki modellere ait kayışların yeni modellere uymayacağını söyleyebiliriz.
Google, Axion adını verdiği Arm tabanlı işlemcisini tanıttı. Bu yeni işlemci, Amazon'un veri merkezlerinde kullanılan Arm işlemcilerine bir yanıt niteliğinde. Axion, %30 daha iyi performans sağlarken, %50 daha iyi performans sergileyen x86 tabanlı sanal makinelerden %60 daha enerji verimli olduğu iddia ediliyor. Google, Axion'u şu anda bazı hizmetlerinde kullanıyor ve gelecekte daha fazla uygulamada kullanmayı planlıyor.
Activision, geliştirilmiş hile tespit sistemleri ve güvenlik güncellemeleri sayesinde kötü niyetli oyuncuları tespit etme konusunda ilerleme kaydettiğini belirtti. Bu doğrultuda hile yapan on binlerce Call of Duty oyuncusu ban yedi. Activision, geçtiğimiz hafta sonunda 27 binden fazla Call of Duty hesabını banladığını duyurdu. Bu ban dalgası, Modern Warfare 3 ve Warzone Sezon 3'ün piyasaya sürülmesinden ve 4-8 Nisan tarihleri arasında ücretsiz sürümünün yayınlanmasının hemen ardından gerçekleşti. Call of Duty üzerinde çalışan 'TeamRICOCHET' adlı ekibin bir dizi güncellenmiş hile tespit sistemi kullanarak 27.000'den fazla hesabı belirleyip banladığı açıklandı. Şirket, bu başarıyı daha fazla güvenlik güncellemesiyle pekiştirmeye devam edeceklerini ve gelecekte benzer yasak dalgalarının olacağını belirtti.
ABD merkezli araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin bilgisayar satışları raporunu yayınladı. Rapora göre, yılın ilk çeyreğinde toplamda 59.8 milyon PC sevkiyatı yapıldı ve bu rakam, 2023'ün ilk çeyreğine göre bir büyüme olduğunu gösteriyor. Lenovo, en çok satan bilgisayar üreticisi olarak öne çıkarken, HP Inc. ikinci sırada yer aldı. Dell üçüncü, Apple ise dördüncü sırada yer aldı.
Xiaomi, Baby Care Edition isimli yeni akıllı bebek kamerasıyla anne-babaları hedefliyor. Cihaz, Full HD çözünürlük ve geniş açıyla bebeklerin güvenliğini artıracak. Wi-Fi bağlantısı ve çevrim dışı kullanım özelliğiyle dikkat çeken ürün, 115 dolar fiyatla satışa sunulacak.
32 GB RAM ve 2 TB depolama kapasitesine sahip olan M1 Max işlemcili MacBook Pro'nun oyun performansı test edildi. Editörümüz Alperen tarafından yapılan testlerde, oyun performansının tatmin edici olmadığı ve pil kullanımının da düşük olduğu belirtildi. Ancak cihazın günlük işler için yüksek performans sunduğu ifade edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?