Görünüşe göre, selektör ile radar uyarısı yapanların alacağı ceza iptal olacak. Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen karar, birçok vatandaş tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son açıklamayla herkesin yüreğine su serpti. Böylelikle selektör yapanlar ceza mı alacak sorusuna da cevap bulmuş olduk.
Selektörle radar olduğunu haber veren 14 sürücüye cezai işlem uygulandığını doğrulayan Yerlikaya, sonrasında ise bu cezaların iptal edildiğini belirtti. Böylece birkaç gündür süren yoğun endişeler de giderilmiş oldu diyebiliriz. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Selektör ile uyarı yapanların alacağı ceza iptal edildi
Bayram yoğunluğu nedeniyle yollarda yapılan denetimleri oldukça artırdıklarını söyleyen Yerlikaya, özellikle radarla gerçekleştirilecek denetimlerin daha da artırılacağının altını çizdi. Vatandaşlara da önemli bir uyarı yapmayı ihmal etmeyen İçişleri Bakanı, aşırı hız yapan sürücülere selektör yapmaya devam etmemiz gerektiği tavsiyesinde bulundu.
Bakanın yaptığı son resmi açıklamada, 9 günlük bayram tatili süresince tam 485 bin 710 işlem yapıldığını söyledi. Bu işlemlerin %50'sinden fazlasını ise aşırı hız nedeniyle olan vakalar oluşturdu. Bu vesileyle tüm sürücülere keyifli sürüşler diliyor, yolda güvenlik tedbirlerini elden bırakmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
Elon Musk doğruladı! X (Twitter), ücretli oluyor
Bu haberde selektör yapanlar ceza mı alacak sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte nasıl önlemler alınacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Selektör yapanların cezası iptal edildi - Son Dakika
Apple'ın iPhone 16 modelinde dikey kamera kurulumuna geri dönüş yapacağı ve SIM kart tepsisi yerine Eylem düğmesi kullanabileceği belirtildi. Yeni sızıntılar, iPhone 16 serisinin tasarımında yapılan değişiklikleri ortaya koydu. Ayrıca çerçevelerin incelmesi, telefonun darbelere karşı daha hassas olabileceğini gösteriyor.
Son yıllarda DVD'ler, yerini dijital akış platformlarına bırakmış durumda. Türkiye'de hızla yaygınlaşan dijital akış platformları arasında en popüler olanı yüzde 38 pazar payıyla BluTV oldu. İkinci sırada yüzde 27 pazar payıyla Netflix yer alırken, Amazon Prime Video yüzde 19 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Disney+ ve MUBI ise daha küçük pazar paylarıyla listeye dahil oldu.
Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre 12 Nisan tarihinde günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin cari açığı azaltma, enerji arz güvenliği sağlama ve karbon nötr hedeflerine ulaşma konularında kritik bir rol oynadığı vurgulandı. Ayrıca, 2024 yılında lisanssız yenilenebilir yatırımlar için 7 bin 500 megavatlık ek kapasite ilan edildi ve 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar santrallerinin devreye alınarak yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payının yüzde 55'e yükseltilmesi hedeflendi.
Londra Oyun Festivali kapsamında Türk ve İngiliz girişimciler, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen bir resepsiyonda bir araya geldi. Büyükelçi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, festival başkanı Michael French, Women in Games Türkiye Kurucusu Simay Dinç ve önemli oyun firmalarının temsilcileri katıldı. Büyükelçi Ertaş, Türk oyun sektörünün önemli başarılara imza attığını belirterek, Türkiye'nin küresel oyun sektörüne destekler sağladığını vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması hedefiyle çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Xiaomi, Ekim 2023'te HyperOS'u duyurarak MIUI defterini kapattı. Şirket, önemli değişiklikleri beraberinde getiren bu arayüz yazılımını dağıtma çalışmalarını başlattı. Xiaomi mi 11 serisi de Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı. Güncelleme ile birlikte yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelleştirme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, eski modeller için de HyperOS güncellemesi yayınlanacak.
Getir, son yıllarda büyük bir büyüme göstererek Türkiye sınırlarını aşmış ve Avrupa ülkelerinde de hizmet vermeye başlamıştır. Ancak son gelişmelere göre şirketin küçülmeye hazırlandığı iddia edilmektedir. Getir'in Aralık 2023'te satın aldığı FreshDirect ve Türkiye'de hizmet veren BiTaksi'yi satmayı planladığı söylenmektedir. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemiştir, bu nedenle küçülme şimdilik bir söylentiden ibarettir. Getir, şu anda Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyet göstermektedir.
TOFAŞ firmasının Türkiye'de Jeep üretimine başlayabileceği ortaya çıktı. Yeni Jeep CEO'su Antonio Filosa'nın maliyetleri düşürmek adına üretimi başka ülkelere kaydırmayı planladığı ve Türkiye'nin seçenekler arasında olduğu biliniyor. Markanın 2030 hedefi ise global satışlarını 2 katına çıkarmak. TOFAŞ ile uzun süreli bir iş birliği ihtimali konuşuluyor.
Mercedes'in elektrikli G-Serisi, Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Araç, su geçirmez bataryasıyla dikkat çekiyor ve yüksek performans sunuyor. Mercedes'in elektrikli araç yatırımlarını artırmasıyla birlikte, yeni modellerin satış başarısı merak ediliyor.
Popüler sosyal medya platformu X, yeni kullanıcılarından temel etkileşimler için ücret talep edeceğini duyurdu. Kullanıcılar artık paylaşım yapmak, yanıt vermek, beğeni ve kaydetme işlemleri için 1 dolar ödemek zorunda kalacaklar. Bu karar, şirketin bot hesapları engelleme amacıyla aldığı bir önlem olarak açıklandı. Ancak kullanıcılar arasında bu ücretlendirme modeli tartışmalara neden oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?