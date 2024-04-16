Selektör yapanların cezası iptal edildi

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Görünüşe göre, selektör ile radar uyarısı yapanların alacağı ceza iptal olacak. Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen karar, birçok vatandaş tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son açıklamayla herkesin yüreğine su serpti. Böylelikle selektör yapanlar ceza mı alacak sorusuna da cevap bulmuş olduk.

Selektörle radar olduğunu haber veren 14 sürücüye cezai işlem uygulandığını doğrulayan Yerlikaya, sonrasında ise bu cezaların iptal edildiğini belirtti. Böylece birkaç gündür süren yoğun endişeler de giderilmiş oldu diyebiliriz. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Selektör ile uyarı yapanların alacağı ceza iptal edildi

Bayram yoğunluğu nedeniyle yollarda yapılan denetimleri oldukça artırdıklarını söyleyen Yerlikaya, özellikle radarla gerçekleştirilecek denetimlerin daha da artırılacağının altını çizdi. Vatandaşlara da önemli bir uyarı yapmayı ihmal etmeyen İçişleri Bakanı, aşırı hız yapan sürücülere selektör yapmaya devam etmemiz gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Bakanın yaptığı son resmi açıklamada, 9 günlük bayram tatili süresince tam 485 bin 710 işlem yapıldığını söyledi. Bu işlemlerin %50'sinden fazlasını ise aşırı hız nedeniyle olan vakalar oluşturdu. Bu vesileyle tüm sürücülere keyifli sürüşler diliyor, yolda güvenlik tedbirlerini elden bırakmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

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Bu haberde selektör yapanlar ceza mı alacak sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte nasıl önlemler alınacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.