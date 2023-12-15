Sennheiser AMBEO Soundbar ve Subwoofer İncelemesi

Sennheiser'in AMBEO Soundbar ve Subwoofer'ı, ev sineması deneyimini sınırları aşan bir çığır açıyor. Bu ses sistemi, olağanüstü bir ses performansı sunarken minimalist bir yaklaşımla kolay kurulum ve kullanım imkanı sağlıyor. Sennheiser AMBEO Soundbar Plus inceleme sizlerle.

Sennheiser AMBEO Soundbar Plus inceleme

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Dolby Atmos desteğiyle, stereo içeriği yükselterek sanal bir sinema salonu atmosferi yaratıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Dolby Atmos ile TIDAL Connect ve Google Chromecast bulunuyor. Kolay kurulumu ve kompakt tasarımıyla hoparlör ve kablo karmaşasına son veriyor.

Sennheiser Smart Control App ile kullanıcılar, sesi özelleştirme imkanına sahip olurken, Amazon Alexa, Google Home ve Apple HomeKit ile tam uyumlu çalışıyor. Ayrıca, Stranger Things'in 4. sezonunda kullanılan Spatial Audio teknolojisiyle sürükleyici bir stereo deneyimi sunuyor.

Teknik özelliklerine göz atacak olursak, 9 adet hoparlör ve Ambeo Sanallaştırma teknolojisiyle 7.1.4 kanal konfigürasyonlu bir ev sinema sistemi olarak öne çıkıyor. Dolby ATMOS, DTS: X, 360 Reality Audio, MPEG-H audio gibi ses formatlarını destekliyor. 400 W güce sahip olan bu sistem, ~37 Hz bass gücüyle etkileyici bir alt frekans performansı sunuyor. Optik, Stereo RCA ve 2x HDMI girişiyle geniş bağlantı seçenekleri sunuyor.

AMBEO Subwoofer da kendi başına dikkat çekici özelliklere sahip. Odyofil sınıfında derin baslar sunan subwoofer, AMBEO Sanallaştırma Teknolojisi ile etkileyici bir bas deneyimi sağlıyor. 8 inç'lik yüksek kaliteli woofer ve 350 W D sınıfı amplifikatörüyle donatılmış olan subwoofer, kapalı kasa tasarımı sayesinde 27 Hz'e kadar inebilen sıkı, derin ve hızlı baslar üretiyor. Kablosuz bağlantı desteği ile 4 adede kadar subwoofer ağa bağlanabilir ve ayrı ayrı kalibre edilebilir.

Otomatik kalibrasyon özelliği sayesinde odanın akustiğini algılayıp ayarlarını buna göre yapabilen subwoofer, sezgisel akıllı kontrol uygulamasıyla ses ve ekolayzır ayarlarını kolayca yapma imkanı sunuyor.

AMBEO Soundbar ve Subwoofer, ev sineması deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak kullanıcılarına etkileyici bir ses performansı sunuyor. Özel teknolojileri ve geniş bağlantı seçenekleriyle, ev eğlence sistemlerinde yeni bir standart belirliyor.