Sennheiser, son kablosuz kulaklık serisi olan Momentum True Wireless 4'ü resmi olarak duyurdu. Yeni model, önceki versiyonuna kıyasla bir dizi önemli iyileştirmeye sahip. Momentum True Wireless 4 inceleme sizlerle.
Sennheiser Momentum TW4 inceleme
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Ses performansı açısından, aptX Lossless ve aptX Adaptive gibi kodeklerle kayıpsız ses desteği sunarak müzikseverlere yüksek çözünürlüklü ses deneyimi sağlıyor. Ayrıca, zengin ve dengeli bir ses sunmak için tasarlanmış olan 7 mm TrueResponse sürücüler ve geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) gibi özellikler bulunuyor.
Bağlantı özellikleri açısından, en son Bluetooth teknolojisi olan Bluetooth 5.4 kullanılarak daha sağlam ve güvenilir bir bağlantı sunuluyor. Ayrıca, yeni nesil Bluetooth LE Audio desteği olan Auracast™ ile daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek ses kalitesi elde ediliyor.
Pil ömrü açısından, kulaklıklar tek bir şarjla 8 saate kadar kullanım süresi sunarken, şarj kutusu ile bu süre 24 saate kadar uzatılabiliyor. Ayrıca, hızlı şarj özelliği sayesinde 10 dakikalık bir şarj ile 1 saatlik oynatma süresi elde edilebilmektedir.
Diğer özellikler arasında, çevredeki sesleri duymak için ANC'yi kapatabileceğiniz Şeffaf Mod, ses ayarlarını ve EQ'yu özelleştirebileceğiniz Smart Control uygulaması, IPX4 su direnci ve kolay kullanım sağlayan dokunmatik kontroller bulunuyor.
Son Dakika › Teknoloji › Sennheiser Momentum True Wireless 4: Yeni Kablosuz Kulaklık İncelemesi - Son Dakika
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