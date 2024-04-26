Sennheiser, sporcular için özel tasarlanan Momentum Sport kulaklığını tanıttı

Teknoloji

Ses teknolojilerinin öncü ismi Sennheiser, sporcular için özel olarak tasarlanan yeni kulaklığı Momentum Sport'u tanıttı. Momentum Sport, dayanıklı tasarımı ve üstün ses kalitesiyle antrenman deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Entegre kalp atış hızı ve vücut sıcaklığı sensörleri sayesinde sporcular, antrenmanları hakkında detaylı bilgi edinebiliyor ve performanslarını optimize edebiliyor.

Sennheiser Momentum Sport özellikleri

Momentum Sport, güçlü baslarla enerjik bir ses deneyimi sunarak sporculara antrenmanlarında motivasyon sağlıyor. Adaptif Gürültü Engelleme (ANC) ve Şeffaflık Modu sayesinde kullanıcılar çevresel sesleri kontrol edebiliyor ve antrenmanlarına odaklanabiliyor. Kulaklık, ter ve suya dayanıklı yapısıyla zorlu antrenman koşullarına karşı dayanıklılık gösteriyor.

Bluetooth bağlantısı sayesinde Momentum Sport, spor saatleri, uygulamalar ve fitness ekipmanlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabiliyor. Bu sayede sporcular, performanslarını detaylı bir şekilde takip edebiliyor ve antrenman verilerini analiz edebiliyor.

Ses gurmeleri için: Sennheiser Momentum TW4 inceleme

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