Sennheiser, sporcular için özel tasarlanan Momentum Sport kulaklığını tanıttı - Son Dakika
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Teknoloji

Sennheiser, sporcular için özel tasarlanan Momentum Sport kulaklığını tanıttı

Sennheiser, sporcular için özel tasarlanan Momentum Sport kulaklığını tanıttı

Sennheiser, dayanıklı tasarımı ve üstün ses kalitesiyle antrenman deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyan Momentum Sport kulaklığını sporcular için piyasaya sürdü. Kulaklık, adaptif gürültü engelleme ve ter/su dayanıklılığı gibi özelliklere sahip. Bluetooth bağlantısı sayesinde spor saatleri ve fitness ekipmanlarıyla entegre çalışabilen kulaklık, sporcuların performanslarını takip etmelerine olanak sağlıyor.

26.04.2024 13:11
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Ses teknolojilerinin öncü ismi Sennheiser, sporcular için özel olarak tasarlanan yeni kulaklığı Momentum Sport'u tanıttı. Momentum Sport, dayanıklı tasarımı ve üstün ses kalitesiyle antrenman deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Entegre kalp atış hızı ve vücut sıcaklığı sensörleri sayesinde sporcular, antrenmanları hakkında detaylı bilgi edinebiliyor ve performanslarını optimize edebiliyor.

Sennheiser Momentum Sport özellikleri

Momentum Sport, güçlü baslarla enerjik bir ses deneyimi sunarak sporculara antrenmanlarında motivasyon sağlıyor. Adaptif Gürültü Engelleme (ANC) ve Şeffaflık Modu sayesinde kullanıcılar çevresel sesleri kontrol edebiliyor ve antrenmanlarına odaklanabiliyor. Kulaklık, ter ve suya dayanıklı yapısıyla zorlu antrenman koşullarına karşı dayanıklılık gösteriyor.

Sennheiser, sporcular için özel tasarlanan Momentum Sport kulaklığını tanıttı

Bluetooth bağlantısı sayesinde Momentum Sport, spor saatleri, uygulamalar ve fitness ekipmanlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabiliyor. Bu sayede sporcular, performanslarını detaylı bir şekilde takip edebiliyor ve antrenman verilerini analiz edebiliyor.

Ses gurmeleri için: Sennheiser Momentum TW4 inceleme

Hifilife dünyasına ait birçok marka ile tanışmak, Sennheiser Momentum Sport'u ve markanın diğer kulaklıklarını deneyimlemek, özel fırsat ve kampanyalardan yararlanmak için Hifilife mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Sennheiser, sporcular için özel tasarlanan Momentum Sport kulaklığını tanıttı - Son Dakika

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