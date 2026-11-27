TRA2 Bölgesi'nde dijital tanıtım kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitime, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'taki kamu kurumlarından 80 personel ile bölgede aktif içerik üreten 15 influencer katıldı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen yapay zeka çalışmaları ve Yazan Zeka programının vizyonu doğrultusunda, bölgenin dijital tanıtım kapasitesini geliştirmeye yönelik önemli bir eğitim Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından gerçekleştirildi.

"Online Yapay Zeka Destekli Sosyal Medya İçerik Tasarımı Eğitimi" 25-26 Kasım 2026 tarihlerinde çevrim içi düzenlendi. Toplam 16 saat süren eğitime, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerindeki kamu kurumlarından 80 sosyal medya ve tanıtım sorumlusu ile bölgede aktif içerik üreten 15 influencer katıldı.

Eğitimde yapay zeka destekli görsel tasarım, fotoğraf düzenleme, kurumsal sosyal medya metinleri hazırlama, Reels ve kısa video üretimi, içerik planlama ve dijital paylaşım stratejileri uygulamalı olarak ele alındı.

Eğitimle kamu kurumlarının dijital iletişim kapasitesinin güçlendirilmesi, içerik üreticilerinin yapay zeka araçlarını etkin biçimde kullanarak daha özgün ve nitelikli içerikler hazırlaması hedeflendi.

Ağrı Dağı'ndan Çıldır Gölü'ne, Ani Ören Yeri'nden Iğdır'ın verimli ovalarına kadar uzanan TRA2 Bölgesi'nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin sosyal medya üzerinden ulusal ve uluslararası düzeyde daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor. Kamu kurumları ile içerik üreticileri arasında güçlü bir dijital iletişim ağı kurulmasına katkı sağlayan eğitim sayesinde, bölgenin dünyanın önde gelen turizm destinasyonları arasında yer alması yolunda dijital tanıtım gücünün artırılması amaçlanıyor.