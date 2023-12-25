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ShiftDelete.Net, BİP Kanalını Açtı

ShiftDelete.Net, WhatsApp kanalının ardından BİP kanalını da açarak kullanıcılara teknoloji haberlerini ve içeriklerini sunuyor.

ShiftDelete.Net, BİP Kanalını Açtı
25.12.2023 - 10:27,
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Türkiye'nin en büyük teknoloji sitelerinden ShiftDelete.Net, WhatsApp kanalının ardından BİP kanalı da açtı. BİP kanalı, ShiftDelete.Net'in en güncel teknoloji haberlerini ve içeriklerini takip etmek isteyen kullanıcılar için alternatif bir platform sunuyor.

ShiftDelete.Net BİP kanalında teknoloji dünyasındaki son gelişmeler, teknoloji haberleri, teknoloji incelemeleri, teknolojik ürünler hakkında bilgi ve rehberler gibi içerikler yer alacak. BİP kanalına katılmak için, BİP uygulamasını indirdikten sonra "Kanallar" sekmesine gidin ve "ShiftDelete.Net" kanalını arayın veya aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

BİP kanalı için burayı tıklayabilirsiniz.

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WhatsApp kanalı için burayı tıklayabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete
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Türkiye, Medya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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