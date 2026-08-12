Sivas\'ta Otonom Forklift Tasarlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, fabrikalarda insan gücüne ihtiyaç duymadan yük taşıma ve transferi yapabilecek yapay zeka destekli otonom forklift tasarladı. Görüntü işleme, LiDAR ve otonom navigasyon teknolojileriyle donatılan robot, şarjı azaldığında ise kendi kendine şarj istasyonuna gidiyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yapay zeka destekli otonom forklift tasarladı. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksek danışmanlığındaki Yiğido-AGV Takımı, Sanayide Robotik Uygulamalar Yarışması kapsamında proje hazırladı. Öğrencilerin geliştirdiği sistemde görüntü işleme, LiDAR tabanlı çevre algılama ve otonom navigasyon teknolojileri kullanıldı. Endüstriyel üretim ve lojistik başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılabilecek robot, herhangi bir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan belirlenen noktalar arasında yük taşıma ve transfer işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yapay zeka destekli sistem, fabrikalarda belirlenen rotalar üzerinde otonom olarak hareket ederken yükü alıp önceden tanımlanan noktaya bırakıyor. Şarjı azaldığında ise kendi kendine şarj istasyonuna giderek yeniden çalışmaya başlayabiliyor. Market ve depo içi taşımacılığın yanı sıra inşaat ve restoran gibi farklı alanlarda da kullanılabilecek şekilde tasarlanan robotun birden fazla kişinin gerçekleştirebileceği taşıma işlerini tek başına yapabilmesi hedefleniyor.

İnsanların zaman kaybetmesine gerek kalmıyor

Yiğido-AGV Takımı tarafından geliştirilen robotun özellikle tamamen otomatik üretim yapılan ve "karanlık fabrika" olarak adlandırılan ortamlarda kullanılabileceği belirtildi. Sistem sayesinde insan müdahalesine ihtiyaç duyulmadan yüklerin belirlenen noktalara taşınması ve üretim süreçlerinin kesintisiz devam etmesi amaçlanıyor.

"Otomatik bir şekilde şarj yuvasına gidiyor"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Adil Nas, robotun fabrikada herhangi bir insan gücü olmadan bir yükü alıp başka bir yere bıraktığını söyleyerek, "Ürünümüz fabrika içi lojistik taşımalar için tasarlanmış akıllı otonom bir robot. Ürünü yapmamızda ki amaç Teknofest yarışmalarına katılmak. 4 kere katıldığımız yarışmada her sene derece elde ettik. İlk yılda birincilik ve sonraki yıllarda ikincilik ve dördüncülüğü kazandık. Bu yılda ürünümüzle birinci olmak istiyoruz. Robotumuz akıllı bir ürün olduğu için fabrikada herhangi bir insan gücü olmadan bir yükü alıp başka bir yere bırakıyor. Şarjı olduğu sürece aktif çalışıyor, şarjı azaldığında da kendisi otomatik bir şekilde şarj yuvasına gidiyor. Market içi, depo içi taşıma, inşaat gibi sektörlerde kullanılabilecek bir ürün. Hatta şu anki sistemle restoran içinde kullanılabilecek durumda" dedi.

"Kendimiz sıfırdan tasarladık"

Nas, robotun birkaç kişinin yapacağı işi tek başına yapabildiğini ifade ederek, "Robotumuz birkaç kişinin yapacağı işi tek başına yapabiliyor. Ürün nereye gidecek karmaşasından kurtularak otomatik olarak tanımlanan noktalara gidebiliyor. İnsanların düşünmesine, zaman kaybetmesine gerek olmadan şu an 'kara fabrika' dediğimiz ortamlarda bile insansız sadece robotların çalıştığı bir ortamda işler kesintisiz sürebiliyor. Robotun mekanik tasarımından yazılım tasarımına kadar her aşamayı biz kendimiz sıfırdan tasarladık. Ekibimizle görev dağılımı oluşturarak ürünü bu hale getirdik. Ekip bilgisayar mühendisliğinden oluşuyor ama araştırarak, deneyerek, öğrenerek çalışmamızı bu aşamaya getirdik" diye konuştu.