Perakende zincir marketler, her ayın belirli günleri teknolojik ürünler satıyor. Bu sırada akıllı telefondan konsola, klavyeden kulaklığa kadar çeşit çeşit elektronik ürünler görülebiliyor. Son olarak ŞOK da iPhone 15 satıyor.
ŞOK iPhone 15 256 GB fiyatı ne kadar?
Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden ŞOK, dikkat çeken ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S24 Ultra getiren ŞOK, şimdi ise 22 Nisan'a kadar iPhone 15 256 GB satıyor. Peki özellikleri neler ve fiyatı ne kadar?
Apple'ın geçen sene piyasaya sürdüğü iPhone 15, 6.1 inç boyutunda OLED Super Retina ekranla geliyor. 2556 x 1179 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 60 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca HDR ile 2000 nit parlaklık sunuyor.
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Apple A16 Bionic işlemcisinden güç alan cihaz, 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Ön tarafında 12 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veriyorken, arka kasasında ise 48 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameralar bulunuyor.
Bataryası ile 20 saate kadar video izleme ve 80 saate kadar şarkı çalmayı mümkün kılan iPhone 15, iOS 17 üzerinde çalışıyor. Ayrıca USB-C yuvasına sahipken, 5G bağlantıyı destekliyor. Son olarak 147.6 mm x 71.6 mm x 7.8 mm boyutlarında ve 171 gram ağırlıkta olduğunu belirtelim.
ŞOK tarafından 22 Nisan'a kadar stoklar bitinceye dek satılacak iPhone 15 modelinin fiyatı ise 53 bin 999 TL olarak belirlendi. Yeşil, mavi, pembe, sarı ve siyah renk seçenekleri mevcut.
iPhone 15 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
80 saate kadar şarkı çalmaİşletim sistemiiOS 17Bağlantı seçenekleriUSB Type-C, 5G,Kalınlık, Uzunluk ve Genişlik7.8 mm, 147.6 mm, 71.6 mmAğırlık171 gramApple Store Fiyatı799 dolar/ 62 bin 999 TL Son Dakika › Teknoloji › ŞOK Market, iPhone 15 256 GB'yi Satışa Sunuyor - Son Dakika Ready or Not oyununun geliştiricisi VOID Interactive, bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen bir siber saldırı sonucunda kaynak kodlarının çalındığını açıkladı. Fidyeci grup, 4 TB büyüklüğünde ve 2.1 milyon dosyadan oluşan verileri ele geçirdiğini iddia etti. Şirket ise henüz bir açıklama yapmadı. Sony'nin PC platformundaki PlayStation uygulaması, Ghost of Tsushima Director's Cut oyunuyla birlikte kullanıcılara birçok özellik sunuyor. Kullanıcılar artık kupalara, arkadaş listesine, ayarlara ve genel PlayStation profillerine kolayca erişebiliyor. PC üzerinden DualSense PS5 oyun koluyla oynanabilen oyun, yüksek grafik standartlarını da destekliyor. Sony'nin geleceği ve PlayStation oyunlarını bilgisayarda oynama deneyimi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Realme, 4G'li C65 modelinden sonra 5G destekli versiyonu olan C65 5G'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre, C65 5G 6,67 inç LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, MediaTek Dimensity 6300 yonga seti, 4/6GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh pil gibi özellikler sunacak. Cihazın fiyatı ve lansman tarihi henüz bilinmiyor. Jeep, tasarım ve teknik özellikleriyle yenilenen 2024 model Renegade'i pazara sundu. Yeni Renegade, kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanıma uygun olmasının yanı sıra zorlu arazi şartlarında da kullanılabiliyor. Ayrıca, Jeep Renegade e-Hybrid seçeneği de sunuluyor. Renegade e-Hybrid, 1.5 litrelik benzinli motor ve 48 volt kapasiteli elektrikli motorun birleşimiyle 130 HP güç üretebiliyor ve düşük hızlarda tamamen elektrikli bir deneyim sunuyor. Yenilenen modelde iç ve dış tasarıma yapılan dokunuşlar, dijital gösterge paneli ve 10 inç multimedya ekranı gibi özellikler de bulunuyor. Renegade'in fiyatı ise 1 milyon 849 bin TL'den başlıyor. Samsung, yılın ilk çeyreğinde hedeflediği rakamı aşarak 64,5 milyon adet mobil cihaz üretti. Şirket, bu yıl boyunca 51 milyon Galaxy S serisi ve 253 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı hedefliyor. TikTok Notes isimli Instagram rakibi fotoğraf uygulaması sessiz sedasız erişime açıldı. Şimdilik belirli bölgelerde kullanılabilir olacak sosyal medya uygulaması, TikTok kullanıcılarını doğrudan Instagram benzeri bir hizmete taşıyacak. TikTok Notes, kullanıcıların Instagram'a benzer bir uygulama arayüzünde fotoğraf paylaşmalarına olanak tanıyor. Kullanıcıların aynı anda birden fazla gönderiyi görüntülemelerine ve fotoğrafları tam ekranda görüntülemelerine de izin veriyor. Kullanıcılar ayrıca gönderilere yorum bırakabiliyor. Uygulama; Instagram'ın fotoğraf galerisi, kronolojik ve algoritmik keşfet özelliği birçok temel hizmete yer veriyor. TikTok Notes şimdilik yalnızca Kanada'da kullanıma alınmış gibi görünüyor. Android ve iOS için erişilebilir hale gelmiş olsa da, henüz TikTok tarafından resmi olarak duyurulmadı. Kullanıcılardan gelen ekran görüntüleri ise uygulamanın Kanada için erişilebilir olduğunu doğruladı. TikTok'un küresel lansmandan önce TikTok Notes'u test ettiğini gösteriyor. Şirket, fotoğraf paylaşım alanında Instagram ve Snapchat gibi büyük hizmetlerin rekabetiyle karşı karşıya. Ancak kullanıcı tabanını, bu platforma çekmek istiyor. Topluluğunu güçlendirmeyi ve kullanıcıların paylaşımlarını arttırarak etkileşimi arttırmayı hedefleyen şirket, Instagram benzeri Notes uygulaması ile yalnızca fotoğraf odaklı içeriklere yer verecek. Ancak uygulamada TikTok içeriklerini de gösterebilir. En yeni teknolojilerin sergileneceği, binlerce katılımcının katılacağı SDN Summit ile teknoloji şölenine az bir süre kaldı. Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemcisiyle Windows bilgisayar dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk işlemcisi başlıca Microsoft Surface modellerinde kullanılacak. Ancak Surface'ten daha erken tanıtılması beklenen Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition ortaya çıktı. Lenovo Yoga Slim 7'nin 2024 versiyonuna ait render görselleri ortaya çıktı. Bu yıl tanıtılacak modelin yeni bir Snapdragon versiyonuna sahip olacağı iddia edildi. Snapdragon X Elite'den gücünü alacak cihaz, ince tasarımıyla ön plana çıkıyor. Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition etiketiyle paylaşılan görseller; yeni Copilot düğmesi dahil olmak üzere Windows 11'li yeni bilgisayarı gözler önüne serdi. Teknik özellikler verilmemiş olsa da, 14.5 inçlik bir ekrana sahip olacağını söylemek mümkün. Qualcomm'un daha önce yaptığı Snapdragon X Elite duyuruları, işlemcinin maksimum 3.8GHz saat hızına sahip 12 yüksek performanslı çekirdekle sunulacağını gösterdi. Ayrıca Adreno GPU ve yapay zeka görevleri için NPU birimine yer vereceğini açıkladı. 5G bağlantısı ve Wi-Fi 7 desteğinin de dahil edilmesi bekleniyor. Qualcomm aynı zamanda Snapdragon X Elite'li cihazların, geliştiriciler tarafından optimizasyon yayınlanmadan çoğu Windows oyununu çalıştırabileceğini belirtti. Qualcomm; Lenovo, Acer, Dell ve Microsoft gibi ortaklarıyla birlikte 2024 yılında Arm tabanlı işlemcisini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. vivo, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için uygun fiyatlı Android modeli T3x 5G'yi duyurdu. 6.72 inç boyutunda IPS LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 4 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama alanı, 50 MP + 2 MP arka kamera, 8 MP ön kamera, 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihazın fiyatı ise 161 dolar ve 197 dolar olarak belirlendi. Take-Two Interactive tarafından yayımlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mafia oyun serisinin yeni bir üyesi yakında duyurulabilir. Güvenilir kaynaklara göre, marka tescili alınan oyun için duyuru için çok da uzun bir süre kalmadığı belirtiliyor. Oyunun Sicilya'da başlayacağı ve oyuncuların Tommy Angelo karakterini kontrol edeceği bilgisi de ortaya çıkmıştır.
ÖzellikDeğerEkran boyutu6.1 inçPanel türüOLED Super RetinaEkran çözünürlüğü2556 x 1179 pikselEkran yenileme hızı60 HzEkran parlaklığı1600 nit/ HDR ile 2000 nitİşlemciA16 BionicRAM6 GBDepolama256 GBAna Kamera48 MegapikselUltra geniş açılı ikinci kamera12 MegapikselÖn kamera12 MegapikselBatarya20 saate kadar video izleme,
80 saate kadar şarkı çalmaİşletim sistemiiOS 17Bağlantı seçenekleriUSB Type-C, 5G,Kalınlık, Uzunluk ve Genişlik7.8 mm, 147.6 mm, 71.6 mmAğırlık171 gramApple Store Fiyatı799 dolar/ 62 bin 999 TL
Son Dakika › Teknoloji › ŞOK Market, iPhone 15 256 GB'yi Satışa Sunuyor - Son Dakika
Ready or Not oyununun geliştiricisi VOID Interactive, bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen bir siber saldırı sonucunda kaynak kodlarının çalındığını açıkladı. Fidyeci grup, 4 TB büyüklüğünde ve 2.1 milyon dosyadan oluşan verileri ele geçirdiğini iddia etti. Şirket ise henüz bir açıklama yapmadı.
Sony'nin PC platformundaki PlayStation uygulaması, Ghost of Tsushima Director's Cut oyunuyla birlikte kullanıcılara birçok özellik sunuyor. Kullanıcılar artık kupalara, arkadaş listesine, ayarlara ve genel PlayStation profillerine kolayca erişebiliyor. PC üzerinden DualSense PS5 oyun koluyla oynanabilen oyun, yüksek grafik standartlarını da destekliyor. Sony'nin geleceği ve PlayStation oyunlarını bilgisayarda oynama deneyimi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
Realme, 4G'li C65 modelinden sonra 5G destekli versiyonu olan C65 5G'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre, C65 5G 6,67 inç LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, MediaTek Dimensity 6300 yonga seti, 4/6GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh pil gibi özellikler sunacak. Cihazın fiyatı ve lansman tarihi henüz bilinmiyor.
Jeep, tasarım ve teknik özellikleriyle yenilenen 2024 model Renegade'i pazara sundu. Yeni Renegade, kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanıma uygun olmasının yanı sıra zorlu arazi şartlarında da kullanılabiliyor. Ayrıca, Jeep Renegade e-Hybrid seçeneği de sunuluyor. Renegade e-Hybrid, 1.5 litrelik benzinli motor ve 48 volt kapasiteli elektrikli motorun birleşimiyle 130 HP güç üretebiliyor ve düşük hızlarda tamamen elektrikli bir deneyim sunuyor. Yenilenen modelde iç ve dış tasarıma yapılan dokunuşlar, dijital gösterge paneli ve 10 inç multimedya ekranı gibi özellikler de bulunuyor. Renegade'in fiyatı ise 1 milyon 849 bin TL'den başlıyor.
Samsung, yılın ilk çeyreğinde hedeflediği rakamı aşarak 64,5 milyon adet mobil cihaz üretti. Şirket, bu yıl boyunca 51 milyon Galaxy S serisi ve 253 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı hedefliyor.
TikTok Notes isimli Instagram rakibi fotoğraf uygulaması sessiz sedasız erişime açıldı. Şimdilik belirli bölgelerde kullanılabilir olacak sosyal medya uygulaması, TikTok kullanıcılarını doğrudan Instagram benzeri bir hizmete taşıyacak. TikTok Notes, kullanıcıların Instagram'a benzer bir uygulama arayüzünde fotoğraf paylaşmalarına olanak tanıyor. Kullanıcıların aynı anda birden fazla gönderiyi görüntülemelerine ve fotoğrafları tam ekranda görüntülemelerine de izin veriyor. Kullanıcılar ayrıca gönderilere yorum bırakabiliyor. Uygulama; Instagram'ın fotoğraf galerisi, kronolojik ve algoritmik keşfet özelliği birçok temel hizmete yer veriyor. TikTok Notes şimdilik yalnızca Kanada'da kullanıma alınmış gibi görünüyor. Android ve iOS için erişilebilir hale gelmiş olsa da, henüz TikTok tarafından resmi olarak duyurulmadı. Kullanıcılardan gelen ekran görüntüleri ise uygulamanın Kanada için erişilebilir olduğunu doğruladı. TikTok'un küresel lansmandan önce TikTok Notes'u test ettiğini gösteriyor. Şirket, fotoğraf paylaşım alanında Instagram ve Snapchat gibi büyük hizmetlerin rekabetiyle karşı karşıya. Ancak kullanıcı tabanını, bu platforma çekmek istiyor. Topluluğunu güçlendirmeyi ve kullanıcıların paylaşımlarını arttırarak etkileşimi arttırmayı hedefleyen şirket, Instagram benzeri Notes uygulaması ile yalnızca fotoğraf odaklı içeriklere yer verecek. Ancak uygulamada TikTok içeriklerini de gösterebilir.
En yeni teknolojilerin sergileneceği, binlerce katılımcının katılacağı SDN Summit ile teknoloji şölenine az bir süre kaldı.
Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemcisiyle Windows bilgisayar dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk işlemcisi başlıca Microsoft Surface modellerinde kullanılacak. Ancak Surface'ten daha erken tanıtılması beklenen Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition ortaya çıktı. Lenovo Yoga Slim 7'nin 2024 versiyonuna ait render görselleri ortaya çıktı. Bu yıl tanıtılacak modelin yeni bir Snapdragon versiyonuna sahip olacağı iddia edildi. Snapdragon X Elite'den gücünü alacak cihaz, ince tasarımıyla ön plana çıkıyor. Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition etiketiyle paylaşılan görseller; yeni Copilot düğmesi dahil olmak üzere Windows 11'li yeni bilgisayarı gözler önüne serdi. Teknik özellikler verilmemiş olsa da, 14.5 inçlik bir ekrana sahip olacağını söylemek mümkün. Qualcomm'un daha önce yaptığı Snapdragon X Elite duyuruları, işlemcinin maksimum 3.8GHz saat hızına sahip 12 yüksek performanslı çekirdekle sunulacağını gösterdi. Ayrıca Adreno GPU ve yapay zeka görevleri için NPU birimine yer vereceğini açıkladı. 5G bağlantısı ve Wi-Fi 7 desteğinin de dahil edilmesi bekleniyor. Qualcomm aynı zamanda Snapdragon X Elite'li cihazların, geliştiriciler tarafından optimizasyon yayınlanmadan çoğu Windows oyununu çalıştırabileceğini belirtti. Qualcomm; Lenovo, Acer, Dell ve Microsoft gibi ortaklarıyla birlikte 2024 yılında Arm tabanlı işlemcisini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.
vivo, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için uygun fiyatlı Android modeli T3x 5G'yi duyurdu. 6.72 inç boyutunda IPS LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 4 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama alanı, 50 MP + 2 MP arka kamera, 8 MP ön kamera, 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihazın fiyatı ise 161 dolar ve 197 dolar olarak belirlendi.
Take-Two Interactive tarafından yayımlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mafia oyun serisinin yeni bir üyesi yakında duyurulabilir. Güvenilir kaynaklara göre, marka tescili alınan oyun için duyuru için çok da uzun bir süre kalmadığı belirtiliyor. Oyunun Sicilya'da başlayacağı ve oyuncuların Tommy Angelo karakterini kontrol edeceği bilgisi de ortaya çıkmıştır.
Sizin düşünceleriniz neler ?