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Sony LYT-900 Kamera Sensörü Tanıtıldı - Son Dakika
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Sony LYT-900 Kamera Sensörü Tanıtıldı

Sony, LYT-900 adını verdiği yeni kamera sensörünü duyurdu. 1 inç tipi sensör, amiral gemisi telefonlarda kullanılacak ve güçlü performans sunması bekleniyor. OPPO Find X7 Pro ve Xiaomi 14 Ultra'da kullanılması beklenen sensör, Samsung telefonlarda yer almayacak. Sony, sensör hakkında detaylı bilgi vermedi ancak sensörün piksel boyutu ve özellikleriyle amiral gemisi seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Sony LYT-900 Kamera Sensörü Tanıtıldı
12.12.2023 - 11:14,
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Sony nihayet LYT-900 kamera sensörünü tanıttı. Bu sensörün adını daha önce duymayanlar için LYT-900, firmanın geçmişte adından söz ettiren amiral gemisi sensörüdür ve yakında piyasaya sürülecek amiral gemilerinde de onu görmeye başlayacağız.

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Sony LYT-900, 1 inç tipi bir sensör olarak karşımıza çıkıyor. İddia edilen raporlar, bunun geçen yıl piyasaya sürülen Sony IMX989 sensörünün sadece ince ayarlanmış bir versiyonu olduğundan bahsediyordu, ancak o halde bile hala her yerde sağlam performans sunması gereken güçlü bir sensör.

LYT-900, OnePlus 12 ve diğer bazı telefonlarda bulunan LYT-808 serisinin devamı niteliğindedir. Yeni sensörün OPPO Find X7 Pro ve Xiaomi 14 Ultra'da karşımıza çıkması bekleniyor. Ortaya çıkan raporlara ve bunlar paralelinde ortaya atılan iddialara göre sensörü muhtemelen Samsung telefonlarda göremeyeceğiz.

Sony, LYT-900 hakkında pek fazla ayrıntı paylaşmadı. Ancak sensör ve piksel boyutu hakkında bilgimiz var. Bu özellikler tek başına onu amiral gemisi seviyesinde bir sensör haline getiriyor ve bu sensöre sahip telefonlar piyasaya çıktığında bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacağız.

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Ayrıca bir akıllı telefondaki kamera sensörünün performansının yazılımla paralel olduğunu belirtmekte fayda var, bu yüzden OPPO ve Xiaomi telefonlarının yazılım departmanlarının bu işleri halledebilecek kadar iyi donanıma sahip olması gerekiyor.

OPPO X7 Pro ve Xiaomi 14 Ultra'nın gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şu anda elimizde tarihler yok ancak Aralık ayının neredeyse yarısına geldiğimizi düşünürsek, önümüzdeki haftalarda cihazlar hakkında daha fazla şey öğrenmemiz kaçınılmaz.

Akıllı telefon üreticileri yeniliğin sınırlarını zorlamaya devam ederken, Sony'nin LYTIA serisi, kullanıcılar için fotoğrafçılık deneyimini yeniden tanımlamaya hazır görünüyor ve sürekli gelişen mobil teknoloji alanında amiral gemisi cihazlar için yeni bir standart belirliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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