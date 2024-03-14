Space X, Starship Roketini Üçüncü Kez Uzaya Gönderdi

Teknoloji

Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X şirketi, Ay ve ötesine astronot yollamak için tasarladığı Starship adlı roketi üçüncü kez uzaya gönderdi. Şirket, Starship'in bugüne kadarki en uzun ve başarılı test uçuşunu gerçekleştirdiğini ancak roketle iletişimin kesildiğini açıkladı.

Space X, Starship'in test uçuşunda öngörülen güzergahı neredeyse tamamlamayı başardığını duyurdu.

Ancak şirket daha sonra Starship ile bağlantının, atmosfere giriş sırasında kesildiğini doğruladı.

Buna karşın Starship, bu kez uzaydaki yörüngesinden yüksek çözünürlüklü görüntüler yolladı.

Daha önceki iki denemede de fırlatılan roketler havaya uçmuştu.

Özgürlük Heykeli'nden daha uzun Starship ise Space X'in Texsas Boca Chica'daki merkezinden fırlatıldı.

Starship'in kalkıştan sonra 15 dakika uzayda dolaşması, 50 dakika içinde atmosfere geri dönmesi ve Hint Okyanusu'nda iniş yapması planlanıyordu.

Space X'in denemeyi aktardığı canlı yayınında, "Bu kez roketin ne kadar öteye girdiğini görmek harikaydı" denildi.

Şirket, daha önce Starship'in büyük ihtimalle daha önceki iki denemede olduğu gibi havaya uçacağını açıklamıştı.

Space X'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk da roketin ilk insanlı görevden önce yüzlerce kez mürettebatsız bir şekilde denenmesinin gerekeceğini belirtmişti.

Musk, Starship'in insanlar için gezegenler arası yolculuğu başlatabileceğine inanıyor.

120 metre yüksekliğindeki roket NASA'nın en güçlü roketi Artemis'in iki katına yakın itme gücüne sahip olacak şekilde tasarlanmıştı.