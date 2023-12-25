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SpaceX, Falcon roketleriyle yeni rekorlara imza atıyor - Son Dakika
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SpaceX, Falcon roketleriyle yeni rekorlara imza atıyor

SpaceX, 2023'ün başında 100 Falcon roketi fırlatmayı hedefliyordu ancak bu yılki iddialı hedefinin gerisinde kalacak gibi görünüyor. Şirket, Falcon 9 ve Falcon Heavy roketleriyle rekorlar kırmaya devam ediyor. Ancak gelecek yıl daha yoğun bir fırlatma takvimi bekleniyor.

SpaceX, Falcon roketleriyle yeni rekorlara imza atıyor
25.12.2023 - 20:28,
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SpaceX rekorlara doymuyor. 2023'ün başında SpaceX, 31 Aralık tarihine kadar 100 Falcon roketi fırlatmayı hedefliyordu. Eylül ayında 60 fırlatmalık mevcut yıllık rekorunu hızla aştı. Ancak bu yılki iddialı hedefinin gerisinde kalacak gibi görünüyor. İşte detaylar…

Falcon 9 roketleri yeni rekorlara imza atacak!

SpaceX, 2010 yılında ilk Falcon roketini fırlattı. Şimdi ise şirket en yoğun 12 aylık dönemini yaşıyor. Bu dönemde Falcon 9 roketini kullanarak şu ana kadar 90 uçuş gerçekleştirdi. Bununla birlikte temel olarak birbirine bağlı üç Falcon 9 iticisinden oluşan Falcon Heavy roketini kullanarak dört görev gerçekleştirdi.

Yıl sonuna kadar SpaceX, bir Falcon Heavy roket görevi ve iki Falcon 9 görevi daha gerçekleştirmeyi planlıyor. Bununla birlikte toplam Falcon uçuş sayısını 97'ye çıkaracak. Starship görevlerini de eklemek istiyorsanız, gerçi her ikisi de başarısız oldu. Ancak Elon Musk ikinci uçuşu başarılı olarak niteliyor. Son fırlatmanın hemen ardından, toplam sayı SpaceX'in 2023'te tamamladığı 99 fırlatmaya yükselecek.

Falcon 9 gibi iniş yapan savaş uçağı Roadrunner!

SpaceX, 13 yıl önceki ilk Falcon lansmanından bu yana uzun bir yol kat etti. Şirketin hedefi 41,2 metre yüksekliğindeki güçlendiriciyi dik bir şekilde karaya veya yüzen bir mavnaya indirmekti. Şirketin hedefi bu görev için bileşeni birden fazla görev için yeniden kullanabilecek bir uzay uçuş sistemi tasarlamaktı.

SpaceX, ilk başarılı inişini 2015 yılında gerçekleştirdi. Bugünlerde neredeyse tüm Falcon roketlerini, fırlattıktan hemen sonra başarıyla yere indirmeyi başarıyor. Cumartesi günü, Starlink sistemi için daha fazla uydu konuşlandıran Falcon 9 görevinde bir ilke imza attı.

Falcon 9 görevinde 19. kez birinci aşama güçlendirici indirmeyi başardı. Bu uzay çalışmaları için bir rekor. Ayrıca SpaceX tarafından geliştirilen yeniden kullanılabilir sistem, oldukça rekabetçi bir ortam hazırlıyor. İnternet hizmeti sağlamak için yörüngeye küçük uydular göndermek isteyen daha fazla şirket ve kuruluşa alan açtı.

SpaceX için şimdiye kadarki en yoğun yıl oldu. Ancak gelecek yıl daha yoğun olacak gibi görünüyor. 2024'ün son günlerinde fırlatma takvimi hızla doluyor. Yeni yılda şirketin odak noktası güçlü Starship Roketi'ne kayacak. SpaceX, Starship Roketi'ni yörüngeye ulaştırmak için çalışmaları hızlandıracak.

Kaynak: Shiftdelete
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Aralık, Eylül, Uzay, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji SpaceX, Falcon roketleriyle yeni rekorlara imza atıyor - Son Dakika


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