SpaceX starship roketi, Teksas\'tan üçüncü test için fırlatıldı

2023 yılında iki heyecan dolutest uçuşundan sonra, bir SpaceX Starship roketi, Teksas'ın Boca Chica'daki Starbase tesisinden üçüncü kez fırlatıldı.
Derin uzay roket sistemi, bir saatlik entegre uçuş testini tamamlamayı hedefliyor. Başarılı olması halinde, uzay aracı Hint Okyanusu'na iniş yapacak ve bu devasa aracı daha karmaşık test uçuşlarına ve nihayetinde NASA astronotlarını Ay'ın yüzeyine taşımaya hazırlayacak bir konuma gelecek.
Hedef kalkış zamanı, Perşembe sabahı birkaç kez ertelendi, en sonunda yakındaki güvenlik nedenleriyle bazı sapık tekneleri temizlemek için yetkililere daha fazla zaman vermek için ertelendi. Starship aracı, yani üst Starship uzay aracı ve Süper Ağır olarak bilinen roket itici kısmı, 8:25 a.m. CT (9:25 a.m. ET) 'de Teksas'ın özel Starbase tesisinden fırlatıldı.
Roketin fırlatışı şirketin web sitesinde canlı olarak yayınlanıyor.
SpaceX, Starship sisteminin, insanları ilk kez Mars'a taşıma temel misyonu için hayati önem taşıdığını düşünüyor. Ve kritik olarak, NASA, Artemis III misyonu kapsamında astronotlarını Ay'ın yüzeyine taşıyacak iniş aracı olarak Starship'i seçti ve bu misyonun en erken Eylül 2026'da kalkması planlanıyor.
Süper Ağır roket itici kısmı - fırlatma aracının en alt kısmı veya ilk aşama - hayata geçti ve Meksika Körfezi üzerinden yükseldi.
Süper Ağır roket itici kısmı çoğu yakıtını tüketti ve Starship uzay aracından ayrıldı, yani Süper Ağır'ın üzerinde yer aldığı üst aşama.
Roketin, okyanusta otomatik, kontrollü bir şekilde iniş yapması bekleniyordu, ancak roket, canlı yayında SpaceX iletişim müdürü Dan Huot'un ifadesiyle "beklediğimiz tüm motorları ateşlemedi ve roketi kaybettik."
SpaceX, roketin suya düşmeden önce ne olduğuna dair video elde etmeye çalışıyor. Ancak roket, daha önce hiçbir Süper Ağır roketin yapmadığı bir mesafeye kadar ulaştı. Önceki iki uçuşta, Süper Ağır roket, iniş manevralarını denemeden önce havada yok edilmişti.
Bu arada, Starship uzay aracı kendi motorlarını kullanarak kendisini kırılma hızlarına ulaştırmıştır.
SpaceX CEO'su Elon Musk, bu erken test uçuşlarının ana hedeflerinden birinin Starship'i yörünge hızlarına ulaştırmak olduğunu söyledi - uzay aracının Dünya etrafında istikrarlı bir yörüngeye girmesini sağlayacak kadar hızlı hızlar.
Genellikle, böyle bir başarı için saatte 17.500 mil (28.000 kilometre) üzerinde hızlara ihtiyaç vardır.
Ancak Starship, bu uçuşta gerçekten yörüngeye girmeyi amaçlamıyor. Bunun yerine, uzay aracı Hindistan Okyanusu'nda sert bir iniş yapacak - umarım Federal Havacılık İdaresi tarafından yayınlanan belgelere göre, en yakın karaya 230 mil (370 kilometre)den fazla mesafede.
Starship, motorunu yaklaşık altı dakika boyunca yaktıktan sonra bir süre boşa çıkma aşamasına geçti. Uzay aracı, birkaç önemli test ve teknoloji gösterisinin ardından geçti.
İlk olarak, Starship, aracın yörüngeye ulaştıktan sonra uyduları uzaya bırakmak için gerekli olan bir kapağı açmak için kritik bir mekanizma testinde açıldı ve yeniden kapatıldı.
SpaceX mühendisleri, canlı yayında, hem yük kapısı açılma hem de yakıt transferi gösterisinin verilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Son Dakika › Teknoloji › SpaceX starship roketi, Teksas'tan üçüncü test için fırlatıldı - Son Dakika
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Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X şirketi, Ay ve ötesine astronot yollamak için tasarladığı Starship adlı roketi üçüncü kez uzaya gönderdi. Şirket, Starship'in bugüne kadarki en uzun ve başarılı test uçuşunu gerçekleştirdiğini ancak roketle iletişimin kesildiğini açıkladı. Starship, bu kez uzaydaki yörüngesinden yüksek çözünürlüklü görüntüler yolladı. Özgürlük Heykeli'nden daha uzun Starship ise Space X'in Texsas Boca Chica'daki merkezinden fırlatıldı. Starship'in kalkıştan sonra 15 dakika uzayda dolaşması, 50 dakika içinde atmosfere geri dönmesi ve Hint Okyanusu'nda iniş yapması planlanıyordu. Space X'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk da roketin ilk insanlı görevden önce yüzlerce kez mürettebatsız bir şekilde denenmesinin gerekeceğini belirtmişti. Musk, Starship'in insanlar için gezegenler arası yolculuğu başlatabileceğine inanıyor. 120 metre yüksekliğindeki roket NASA'nın en güçlü roketi Artemis'in iki katına yakın itme gücüne sahip olacak şekilde tasarlanmıştı.
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