SpaceX, Uydudan İnternet Dönemini Başlatıyor - Son Dakika
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Teknoloji

SpaceX, Uydudan İnternet Dönemini Başlatıyor

SpaceX, 2,5 milyar insanın internetsiz kaldığı dünyada direkt uydu bağlantısı sağlıyor.

27.11.2024 11:52
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Dünyada 2,5 milyar kişi internete erişim sağlayamazken, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Hücresel Bağlantı (Direct to Cell) uydularıyla telefonları direk uydu internetine bağlamayı amaçlıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet ağı Starlink, Direct to Cell uydularıyla akıllı telefonları uydu ağına bağlamaya hazırlanıyor.

Teknik imkansızlıklar aşıldı

Starlink'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, cep telefonlarının düşük anten algılayıcısı sebebiyle yüzlerce kilometre uzaklıktaki uydulara bağlanmaları teknik imkansızlıklar nedeniyle bir hayli zor oluyor.

Şirket açıklamasında, bu zorlukları yenmek ve cep telefonlarına standart LTE hizmeti sağlamak için Starlink uydularının, yenilikçi yeni özel silikon, faz dizili antenler ve gelişmiş yazılım algoritmalarıyla donatıldığı belirtildi.

Açıklamada, mesajlaşma servisinin bu yıl başladığı aktarılırken, sesli görüşmelerin, veri ve nesnelerin interneti gibi hizmetlerin ise 2025'te devreye alınacağı duyuruldu.

Starlink, mobil hücresel erişimin ilk etapta T-Mobile ABD, Rogers Kanada, One NZ Yeni Zelanda, KDDI Japonya, Optus Avustralya, Salt İsviçre, Entel Şili ve Entel Peru'da aktif hale geleceğini açıkladı.

Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından geliştirilen Starlink, dünyanın her köşesine yüksek hızlı internet erişimi sağlamak amacıyla yörüngeye fırlatılan binlerce küçük uydudan oluşan bir ağ sistemi olarak çalışıyor. Proje, özellikle kırsal ve uzak bölgelerdeki internet erişimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Dünyada 2,5 milyar insan internete erişemiyor

Öte yandan We Are Social'ın 2024 raporuna göre, dünya nüfusu 8 milyara ulaşırken, 2,5 milyar insanın internete erişimi bulunmuyor. İnternet erişimi en az olan bölge olarak ise Asya ve Afrika ülkeleri öne çıkıyor.

İnternete en az erişimi olan ülkeler listesine göre, 684 milyon kişi ile nüfusunun yüzde 48'i internete erişemeyen Hindistan zirvede yer alırken, 336 milyon kişi ile nüfusunun yüzde 24'ü internete erişemeyen Çin, 2. sırada yer alıyor. 132 milyon kişinin internete erişemediği Pakistan 3. sırada, 123 milyon kişinin erişim sorunu yaşadığı Nijerya 4. sırada yer aldı.

Listede 5. sırada yer alan Etiyopya'da 103 milyon kişi internete erişemezken, bu rakam ülkenin nüfusunun yüzde 81'inin internet sorunu yaşadığını gösteriyor. Böylece Etiyopya, oransal olarak bakıldığında listenin zirvesinde yer alıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Elon Musk, Starlink, Starlink, Ekonomi, Spacex, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji SpaceX, Uydudan İnternet Dönemini Başlatıyor - Son Dakika

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