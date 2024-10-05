Sport Papbil Takımı TEKNOFEST'te Birinci Oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Sport Papbil Takımı TEKNOFEST'te Birinci Oldu

Sport Papbil Takımı TEKNOFEST\'te Birinci Oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin takımı, yazılımla kişisel sportif becerileri raporlayarak birincilik kazandı.

05.10.2024 14:47
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki Sport Papbil Takımı'nın, parmak izi sayesinde kişilerin doğuştan gelen sportif becerilerini rapor haline getirdiği yazılım, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda birincilik ödülü aldı.

Sport Papbil Takımı, kişilerin doğuştan gelen sportif becerilerini ortaya çıkarmak için 6 yılda geliştirdikleri yazılımla, TEKNOFEST'in İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na müracaat etti.

"Parmak izi" ile spor becerilerini keşfedip raporlaştıran yazılım, yarışmanın Sosyal İnovasyon Kategorisi'nde birincilik ödülünü kazandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda süren, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana'yı ziyaret edenler yazılımı inceleyebiliyor.

TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Sport Papbil Takımı, stantlarını ziyaret eden katılımcılara yazılım hakkında bilgi veriyor.

Yaklaşık 206 bin katılımcı arasında Türkiye birincilerinin arasına girdiler

Takım kaptanı Şafak Çıngı, AA muhabirine, TEKNOFEST'te birinciliği göğüsleyerek gurur yaşadıklarını söyledi.

TEKNOFEST'in bu yıl büyük ilgi gördüğünü anlatan Çıngı, "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na yaklaşık 206 bin kişi katıldı. Bu takımlar içerisinde kendi kategorimizde Türkiye birinciliğini alanlar arasına girdik. Çok heyecanlıydı. Hem görevlerimiz vardı hem de ekip arkadaşlarımız uğraş veriyordu. TEKNOFEST'in içerisinde 'network' olarak da bize çok geniş imkanlar sağlandı." dedi.

Çıngı, TEKNOFEST'teki yarışlarda bu zamana kadar 7 madalya kazandıklarını belirtti.

"Mevcut testlere göre hataları minimize ediyor"

Gelecek için önemli bir yazılım tasarladıklarını vurgulayan Çıngı, şunları kaydetti:

"Bireyi tanıma tekniklerine yeni bir yaklaşım getirmiş olduk. Mevcut testlerden en büyük farkı uygulayıcı ve uygulanan faktörünün hatalarını minimize ediyor. Burada en önemli nokta, erken yaşta yetenek ve sportif becerilerin tespiti o bireylerin ilerleyen yıllarında daha mutlu bir yaşam doğuracak. Örneğin çocuğunuzun herhangi bir alana yatkınlığı, gizli yetenekleri ya da fark etmediğiniz yetenekleri var ama sıkıntı yaşıyorsunuz. Çevresel faktörlerin de etkisinde kalarak yönlendirme sorunlar oluşabiliyor. Burada doğuştan gelen, genetik yollar aktarılan becerileri keşfettiğimizde eğitmen hocalarımız, aile ve çocukla ilgilenen kişi yönlendirmede daha kolay davranacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Sport Papbil Takımı TEKNOFEST'te Birinci Oldu - Son Dakika

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