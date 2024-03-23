Spotify, macOS ve Windows için mini oynatıcı özelliğini yayınladı

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Daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve uygulama deneyimini iyileştirmek isteyen Spotify, yeni özelliğini duyurdu. Spotify, macOS ve Windows kullanıcıları için mini oynatıcı özelliğini yayınladıklarını açıkladı. İşte detaylar…

Spofity, macOS ve Windows için mini oynatıcı özelliğini yayınladı

Spotify, hem macOS hem de Windows'ta yeni bir özelliğin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Mini Oynatıcı adı verilen özellik, şimdilik yalnızca premium aboneleri için aktif edildi.

Mini oynatıcı, müziğiniz ve podcast'leriniz üzerinde minimum müdahaleyle maksimum kontrol sağlamak üzere tasarlandı. Örneğin bir parçayı hızlı bir şekilde atlamak, ses seviyesini ayarlamak veya tekrarlama modunu değiştirmek istiyorsanız artık Spotify penceresine ihtiyacınız olmayacak.

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Yukarıda görüldüğü gibi mini oynatıcının şeklini kareye, dikdörtgene veya "şık bir çubuğa" dönüştürebilirsiniz. Spotify, mini oynatıcının hem video hem de müzik içeriğine eşit şekilde hitap eden dengeli bir deneyim sunduğunu belirtiyor. Video podcast'lerini kontrollerle resim içinde resim modunda çıkarır ve video oynatıcının boyutunu değiştirebilirsiniz.

Mini oynatıcı modundayken sanatçı adına, şarkı adına veya albüm kapağına tıkladığınızda ana Spotify uygulamasını açabilirsiniz. Mini oynatıcıyı Spotify masaüstü uygulamasının sağ alt köşesinde, ses seviyesi ve tam ekran düğmelerinin arasında bulabilirsiniz.

Mini oynatıcı diğer uygulamaların üzerinde kullanılabiliyor, yeni özelliğin bu sayede iş akışınızı pencereleri değiştirmek kadar rahatsız etmeyeceğini belirtelim. Bununla birlikte, Spotify penceresinin yerini almadığı için dinleme deneyimini kesintiye uğratmadan açılıp kapatılabilir.