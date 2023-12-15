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Spotify, yapay zeka destekli çalma listesi özelliğini test ediyor - Son Dakika
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Spotify, yapay zeka destekli çalma listesi özelliğini test ediyor

Spotify, kullanıcıların metin komutlarından çalma listeleri oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli yeni bir özelliği test ediyor. Yapay zeka çalma listesi özelliği, kullanıcılara çeşitli metin önerileri sunuyor ve seçilen temaya göre bir çalma listesi oluşturuyor. Ancak özelliğin genel kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz doğrulanmadı.

Spotify, yapay zeka destekli çalma listesi özelliğini test ediyor
15.12.2023 - 11:13,
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Spotify'ın, kullanıcıların metin komutlarından çalma listeleri oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli yeni bir özelliği test ettiği bildirildi. Keşif, özelliği çalışırken gösteren bir klip paylaşan @robdad_ adlı bir TikTok kullanıcısı tarafından yapıldı.

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Yapay zeka çalma listesi özelliği, kullanıcılara "Enstrümantal elektronika ile işe odaklanın", "Sessizliği arka plan kafe müziğiyle doldurun", "Eğlenceli, ritimli ve pozitif şarkılarla gaza gelin" ve "Witch House gibi niş bir türü keşfedin" gibi metin önerileri sunuyor. Kullanıcılar bir istem seçebiliyor ve Spotify'ın yapay zekası seçilen temaya göre bir çalma listesi oluşturuyor.

Spotify, yapay zeka destekli çalma listesi özelliğini test ediyor

TikTok videosunda, @robdad_ "Witch House gibi niş bir türü keşfet" istemini seçti ve yapay zeka tarafından oluşturulan çalma listesi Grimes, Pearly Drops, Sidewalks and Skeletons, Mr.Kitty, Crystal Castles, Kito ve GrimesAI gibi sanatçılardan parçalar içerdi.

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Bu özellik şu anda test aşamasında ve herkese açık olarak yayınlanması onaylanmadı. Bu yılın başlarında Spotify, Spotify'ın Kültürel Ortaklıklar Başkanı Xavier "X" Jernigan tarafından eğitilen bir yapay zeka sesi aracılığıyla kişiselleştirilmiş öneriler sunan OpenAI teknolojisiyle desteklenen bir AI DJ özelliğini tanıtmıştı.

Spotify, yapay zeka destekli çalma listesi özelliğini test ediyor

Spotify CEO'su Daniel Ek, şirketin "içeriği bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek" için yapay zekadan yararlanmaya ilgi duyduğunu ifade etti. Potansiyel yapay zeka çalma listesi özelliği, kullanıcılara daha özel ve otomatik bir müzik küratörlüğü deneyimi sunarak bu yönde bir başka adım olabilir.

Ancak Spotify, AI çalma listesi özelliğinin genel kullanıma sunulup sunulmayacağını resmi olarak doğrulamadı. Sorulara yanıt olarak bir Spotify sözcüsü şunları söyledi: "Rutin olarak bir dizi test gerçekleştiriyoruz. Bu testlerden bazıları daha geniş kapsamlı deneyimlerimizin yolunu açarken, diğerleri yalnızca önemli bir öğrenme işlevi görüyor. Şu anda paylaşacak başka bir şeyimiz yok."

Kaynak: Shiftdelete
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Spotify, Müzik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Spotify, yapay zeka destekli çalma listesi özelliğini test ediyor - Son Dakika


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