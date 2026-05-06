SSB ve HAVELSAN'dan 5 Yeni Sözleşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SSB ve HAVELSAN'dan 5 Yeni Sözleşme

06.05.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SSB ile HAVELSAN, Barkan O-İKA 1 projesi dahil 5 sözleşme imzaladı, seri üretime geçiliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile HAVELSAN arasında başta Barkan O-İKA 1 Seri Üretim Projesi Sözleşme Değişikliği anlaşması olmak üzere 5 sözleşme imzalandı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda SSB ile firmalar arasında imza törenleri gerçekleştiriliyor.

SSB ile HAVELSAN arasında imzalanan Barkan O-İKA 1 Seri Üretim Projesi Sözleşme Değişikliği anlaşması kapsamında konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Barkan orta sınıf 1. seviye ilk araçların seri üretimine geçiyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Nacar, "Bu anlamda bugün, üretim ve teslimat süreçlerinin güncellenmesi ve projenin ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin bir şekilde seri üretimle taçlandırılmasını imzaladık. Sözleşmenin savunma sanayimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ise "İnsansız kara araçları geliştirme sürecinde aslında bir yarışla başladık. Değişik bir model uygulandı. Dört firmamızın başladığı bir süreç oldu. Firmalarımız kendi araçlarını geliştirdiler. Sonrasında bunları testlere tabi tuttuk. Bugünkü imza bütün bu testlerin ve bu yarışmanın sonucunda en öne çıkan iki tane aracımız olan Barkan ve Hançer araçlarımızı artık seri üretim dönemiyle taçlandırılmış olduk." ifadelerini kullandı.

Bu arada SSB ile HAVELSAN arasında ayrıca SSB-HAVELSAN-Tekatron İyi Niyet Sözleşmesi (Müşahitlik), SSB-HTR Olay Tabanlı Görüntüleme Özellikli Okuma Devresi ve Görüntüleme Biriminin Geliştirilmesi (OLAY) Projesi Sözleşmesi İmza Töreni, SSB-HAVELSAN Kamikaze Yetenekli SÜRÜ İHA Projesi Sözleşmesi ve SSB-HAVELSAN Dikey İniş Kalkışlı Küçük İHA (KİHA) Projesi Lojistik Destek Sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji SSB ve HAVELSAN'dan 5 Yeni Sözleşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
MHP’li Feti Yıldız’dan ’mutlak butlan’ açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış
Tahir Kıran’dan Fenerbahçe’deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor

18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 19:01:43. #.0.4#
SON DAKİKA: SSB ve HAVELSAN'dan 5 Yeni Sözleşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.