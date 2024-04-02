Steam'in aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin şubat ayını kapsayan sonuçları resmen açıklandı. Peki platformdaki oyuncular en çok hangi ekran kartlarını tercih ediyor? İşte Steam en popüler ekran kartları!
Steam en popüler ekran kartları
Steam'in en popüler ekran kartları listesinin zirvesinde geçen aylara kadar Nvidia GeForce GTX 1650'nin olduğunu görüyorduk. Ancak hatırlanacağı üzere bu durum değişti ve itibariyle değişti ve kart listelerde üçüncü sıraya kadar geriledi. Ekran kartının pazar payı ise yüzde 3,95 seviyelerinde.
Listenin zirvesinde RTX 3060 yer alıyor. 2021'de satışa çıkan donanımın anlık pazar payı ise yüzde 6,71 seviyelerinde. İkinci sırada yüzde 3 98'lik kullanım oranıyla RTX 2060karşımıza çıkıyor. Bunun hemen ardından dördüncü sırada yüzde 3,93 ile GTX 3060 TI geliyor. Listenin beşincisi de yüzde 3,86'lık kullanım oranı ile RTX 3070.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Steam'de En Popüler Ekran Kartları Açıklandı - Son Dakika Çin'in başkenti Beijing'in kuzeyindeki Changping bölgesinde, Geleceğin Bilim Kenti'nde bir robotik sanayi parkı inşa edilmeye başlandı. Park, Beijing'de robotik sektörünün gelişimini desteklemek ve inovasyon işletmelerini teşvik etmek amacıyla kamu hizmeti platformları oluşturacak. Parkın tamamlanması ve işletmelere hizmet vermeye başlaması ise 2026 yılının ilk yarısında planlanıyor. Son yıllarda ülkemizde artan enflasyon ve yükselen döviz kurları nedeniyle pek çok teknolojik ürün için zam kaçınılmaz oldu. SSD'ler (Katı Hal Sürücü) de bundan nasibini aldı. Fakat son gelişmelere göre büyük bir zam daha yolda. Ancak bu zam sadece ülkemizde değil, dünya genelinde yaşanacak. Peki SSD fiyatı ne kadar artacak? İşte ayrıntılar… SSD fiyatları neden artacak? Son gelişmelere göre SSD pazarında tüketici talebinin artması ile birlikte yakın bir zamanda fiyat artışlarının yaşanacağı aktarılıyor. Üreticilerin büyük çoğunluğunun zam yapması bekleniyorken, özellikle Samsung ve Western Digital firmalarının birkaç ay önceki ekonomik gerilemenin ardından kar oranlarını ciddi seviyede artırmak istediği belirtiliyor. Market araştırma şirketi TrendForce'a göre tüketici SSD'leri için yüzde 10 ila 15 arasında bir fiyat artışı beklenirken, bu oranın kurumsal SSD'lerde ise yüzde 25'e kadar çıkacağı söyleniyor. Ancak sadece bununla kalmayacak. Aktarılan bilgilere göre önümüzdeki çeyreklerde de fiyat artışları yaşanacak ve zam oranı yüzde 40'a kadar çıkacak. Bu bağlamda şu anda fiyatların en ucuz seviyede olduğu söyleniyor. Son olarak bu durumun tüketicilere olumsuz yansısa da SSD sektörünün büyümesi için gerekli olduğu belirtiliyor. Kaynağa göre SSD fiyatları için yapılacak zamlar yakın zamanda hissedilmeye başlanacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Steam, düzenli olarak gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre, Windows 11 hala en çok tercih edilen sürüm değil. En popüler işletim sistemi ise Windows 10 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi üzerinde yapılan ödemelerde işlem tutar limitlerini yükseltti. Buna göre, tek seferde 100 bin TL'ye kadar para gönderimi yapılabilecek. Ayrıca FAST-TR Karekod sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler için limit 250 bin TL olacak. C-Wizz'in büyükannelerinin bodrumunda yaptığı keşif, teknoloji tarihindeki önemli bir anı yeniden canlandırdı. C-Wizz, bodrumda, 66 yıllık ve son derece nadir bir Librascope-LGP-30 bilgisayarı buldu. Bu nadir bilgisayar, 1956'da piyasaya sürülmüş ve Avrupa'da sadece 45 adet üretilmiş. Ayrıca, hacker kültürünün en önemli öykülerinden birinde kullanılmış bu bilgisayar, teknoloji meraklıları için büyük bir ilgi odağı haline geldi. C-Wizz, bulduğu cihazın yanı sıra birkaç PDP-8 minibilgisayar daha bulduğunu, bunların 1960'larda ilk ticari olarak başarılı minibilgisayarlar olduğunu ifade ediyor. C-Wizz'in müze ile temasa geçme planları, bu tarihi parçanın korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayarak, teknoloji tarihine katkıda bulunma potansiyeli taşıyor. Bu nadir Librascope bilgisayarı keşfi, bilgisayar tarihinin sadece dijital değil, aynı zamanda fiziksel bir miras olduğunu da hatırlatıyor ve teknoloji meraklıları için heyecan verici bir hikaye sunuyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uygulanan robotik kolorektal cerrahi operasyonlarında başarılı sonuçlar elde ediliyor. Hastalara robotik cerrahi imkanı sunan hastane, kolon kanseri tedavisinde küçük kesilerle yapılan ameliyatlarla hastaların kısa sürede taburcu olmasını sağlıyor. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar, dünyanın gelişmiş kolorektal cerrahi merkezlerinde de tercih edilen bir yöntem olarak kullanılıyor. Xiaomi, Aralık 2023'te tanıttığı ilk elektrikli otomobili SU7'yi geçtiğimiz günlerde satışa çıkardı. Fiyatı ile dikkat çeken araç, otomotiv pazarında büyük ilgi görüyor. Ancak teslimat süresi uzadığı için Xiaomi SU7 siparişlerine yetişemiyor. Şu anda saatte 40 adet üretebilen firma, üretim hattını artırmayı planlıyor. Aksi takdirde müşteri kaybı yaşanabilir. Google, Chrome'un gizli sekme özelliğiyle ilgili açılan dava sonucunda kullanıcı verilerini silmeyi kabul etti. Davada, Google'ın kullanıcıları gizlice izlediği kanıtlandı ve şirket bu verileri silme kararı aldı. Ayrıca, kullanıcılar 5 yıl boyunca gizli modda üçüncü taraf çerezleri engelleyebilecek. Anlaşmanın koşulları ABD'deki federal mahkeme tarafından onaylandı ve Google, elindeki tüm verileri silecek. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan fazla ancak tazminat ödemeyecek. Kullanıcılar ise bireysel olarak tazminat davası açabilecek. Türk mühendisler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle geliştirdikleri HİDROTEM ile mini hidroelektrik santrallerin potansiyelini artırarak yerli ve milli enerji üretimine katkı sağlıyor. HİDROTEM, 1 MW kurulu güce ulaşabilen kompakt bir mini HES olarak belediyeler, içme suyu arıtma tesisleri ve su deposu giriş-çıkışları gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Projenin maliyeti ve uygulama süresi düşük olması, taşınabilir ve kolay kurulabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Arsin Belediyesi ve Zonguldak Belediyeler Birliği tarafından sipariş edilen HİDROTEM, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini maksimize etmeyi hedefleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Ar-Ge çalışmalarıyla da uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Intel'in yarı iletken üretiminde sürdürülebilirlik konusundaki inovasyonları ve ekosistem ortaklarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerini mercek altına aldık
Ekran KartıKullanım OranıDeğişimNVIDIA GeForce RTX 30606.71%+0.71%NVIDIA GeForce RTX 20603.98%-0.02%NVIDIA GeForce GTX 16503.95%-0.16%NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3.93%+0.21%NVIDIA GeForce RTX 30703.86%+0.12%NVIDIA GeForce GTX 10603.60%-0.21%NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop2.96%-0.41%NVIDIA GeForce RTX 40602.50%+0.57%NVIDIA GeForce RTX 40702.42%+0.32%NVIDIA GeForce RTX 30502.41%-0.13%NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti2.34%-0.14%NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop2.28%-0.23%NVIDIA GeForce RTX 30802.23%+0.04%NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER2.09%-0.10%NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti2.02%+0.30%AMD Radeon Graphics1.91%0.00%
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Son Dakika › Teknoloji › Steam'de En Popüler Ekran Kartları Açıklandı - Son Dakika
Çin'in başkenti Beijing'in kuzeyindeki Changping bölgesinde, Geleceğin Bilim Kenti'nde bir robotik sanayi parkı inşa edilmeye başlandı. Park, Beijing'de robotik sektörünün gelişimini desteklemek ve inovasyon işletmelerini teşvik etmek amacıyla kamu hizmeti platformları oluşturacak. Parkın tamamlanması ve işletmelere hizmet vermeye başlaması ise 2026 yılının ilk yarısında planlanıyor.
Son yıllarda ülkemizde artan enflasyon ve yükselen döviz kurları nedeniyle pek çok teknolojik ürün için zam kaçınılmaz oldu. SSD'ler (Katı Hal Sürücü) de bundan nasibini aldı. Fakat son gelişmelere göre büyük bir zam daha yolda. Ancak bu zam sadece ülkemizde değil, dünya genelinde yaşanacak. Peki SSD fiyatı ne kadar artacak? İşte ayrıntılar… SSD fiyatları neden artacak? Son gelişmelere göre SSD pazarında tüketici talebinin artması ile birlikte yakın bir zamanda fiyat artışlarının yaşanacağı aktarılıyor. Üreticilerin büyük çoğunluğunun zam yapması bekleniyorken, özellikle Samsung ve Western Digital firmalarının birkaç ay önceki ekonomik gerilemenin ardından kar oranlarını ciddi seviyede artırmak istediği belirtiliyor. Market araştırma şirketi TrendForce'a göre tüketici SSD'leri için yüzde 10 ila 15 arasında bir fiyat artışı beklenirken, bu oranın kurumsal SSD'lerde ise yüzde 25'e kadar çıkacağı söyleniyor. Ancak sadece bununla kalmayacak. Aktarılan bilgilere göre önümüzdeki çeyreklerde de fiyat artışları yaşanacak ve zam oranı yüzde 40'a kadar çıkacak. Bu bağlamda şu anda fiyatların en ucuz seviyede olduğu söyleniyor. Son olarak bu durumun tüketicilere olumsuz yansısa da SSD sektörünün büyümesi için gerekli olduğu belirtiliyor. Kaynağa göre SSD fiyatları için yapılacak zamlar yakın zamanda hissedilmeye başlanacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Steam, düzenli olarak gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre, Windows 11 hala en çok tercih edilen sürüm değil. En popüler işletim sistemi ise Windows 10 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi üzerinde yapılan ödemelerde işlem tutar limitlerini yükseltti. Buna göre, tek seferde 100 bin TL'ye kadar para gönderimi yapılabilecek. Ayrıca FAST-TR Karekod sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler için limit 250 bin TL olacak.
C-Wizz'in büyükannelerinin bodrumunda yaptığı keşif, teknoloji tarihindeki önemli bir anı yeniden canlandırdı. C-Wizz, bodrumda, 66 yıllık ve son derece nadir bir Librascope-LGP-30 bilgisayarı buldu. Bu nadir bilgisayar, 1956'da piyasaya sürülmüş ve Avrupa'da sadece 45 adet üretilmiş. Ayrıca, hacker kültürünün en önemli öykülerinden birinde kullanılmış bu bilgisayar, teknoloji meraklıları için büyük bir ilgi odağı haline geldi. C-Wizz, bulduğu cihazın yanı sıra birkaç PDP-8 minibilgisayar daha bulduğunu, bunların 1960'larda ilk ticari olarak başarılı minibilgisayarlar olduğunu ifade ediyor. C-Wizz'in müze ile temasa geçme planları, bu tarihi parçanın korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayarak, teknoloji tarihine katkıda bulunma potansiyeli taşıyor. Bu nadir Librascope bilgisayarı keşfi, bilgisayar tarihinin sadece dijital değil, aynı zamanda fiziksel bir miras olduğunu da hatırlatıyor ve teknoloji meraklıları için heyecan verici bir hikaye sunuyor.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uygulanan robotik kolorektal cerrahi operasyonlarında başarılı sonuçlar elde ediliyor. Hastalara robotik cerrahi imkanı sunan hastane, kolon kanseri tedavisinde küçük kesilerle yapılan ameliyatlarla hastaların kısa sürede taburcu olmasını sağlıyor. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar, dünyanın gelişmiş kolorektal cerrahi merkezlerinde de tercih edilen bir yöntem olarak kullanılıyor.
Xiaomi, Aralık 2023'te tanıttığı ilk elektrikli otomobili SU7'yi geçtiğimiz günlerde satışa çıkardı. Fiyatı ile dikkat çeken araç, otomotiv pazarında büyük ilgi görüyor. Ancak teslimat süresi uzadığı için Xiaomi SU7 siparişlerine yetişemiyor. Şu anda saatte 40 adet üretebilen firma, üretim hattını artırmayı planlıyor. Aksi takdirde müşteri kaybı yaşanabilir.
Google, Chrome'un gizli sekme özelliğiyle ilgili açılan dava sonucunda kullanıcı verilerini silmeyi kabul etti. Davada, Google'ın kullanıcıları gizlice izlediği kanıtlandı ve şirket bu verileri silme kararı aldı. Ayrıca, kullanıcılar 5 yıl boyunca gizli modda üçüncü taraf çerezleri engelleyebilecek. Anlaşmanın koşulları ABD'deki federal mahkeme tarafından onaylandı ve Google, elindeki tüm verileri silecek. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan fazla ancak tazminat ödemeyecek. Kullanıcılar ise bireysel olarak tazminat davası açabilecek.
Türk mühendisler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle geliştirdikleri HİDROTEM ile mini hidroelektrik santrallerin potansiyelini artırarak yerli ve milli enerji üretimine katkı sağlıyor. HİDROTEM, 1 MW kurulu güce ulaşabilen kompakt bir mini HES olarak belediyeler, içme suyu arıtma tesisleri ve su deposu giriş-çıkışları gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Projenin maliyeti ve uygulama süresi düşük olması, taşınabilir ve kolay kurulabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Arsin Belediyesi ve Zonguldak Belediyeler Birliği tarafından sipariş edilen HİDROTEM, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini maksimize etmeyi hedefleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Ar-Ge çalışmalarıyla da uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.
Intel'in yarı iletken üretiminde sürdürülebilirlik konusundaki inovasyonları ve ekosistem ortaklarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerini mercek altına aldık
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