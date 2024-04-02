Steam\'de En Popüler İşletim Sistemleri Açıklandı

Teknoloji

Steam, düzenli olarak gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Sonuçlar şubat ayını kapsıyor ve oyuncuların hangi işletim sistemlerini ve grafik kartlarını kullandığı gibi detaylarla ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Peki an itibariyle Steam'de en popüler Windows sürümleri hangileri? İşte en popüler işletim sistemleri!

En popüler işletim sistemleri – Mart 2024

Steam, mart ayının en çok kullanılan işletim sistemlerini paylaştı. Buna göre geçen yıllarda çıkış yapan Windows 11 son dönemde aldığı güncellemelerle daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunsa da halen en çok tercih edilen sürüm değil. Sürüm, geçen ay yüzde 0,35'lik bir düşüş yaşadı ve kullanım oranlarında yüzde 41,61 seviyelerine kadar geriledi.

Pastadaki en büyük payın sahibi Windows 10 ise geçen ay kritik bir artış yaşadı. Zira işletim sistemi ocak ayına kıyasla yüzde 0,21'lik bir artış yaşadı ve pazar payında ise yüzde 54,40'lara kadar çıktı. Bununla birlikte bir döneme damga vuran ve son dönemde güncelleme desteğini kaybeden Windows 7 de geçen ay yüzde 0,08'lik bir düşüşle pastadan yüzde 0,49'luk bir pay aldı.

'Yapay zeka balonu' patladı! Windows 11 neden kullanılmıyor?

Windows 11 sistem gereksinimleri