Steam, indirimli olarak PlateUp! ve Slay the Spire oyunlarını sunuyor

Steam, aksiyondan simülasyona kadar birçok yapıma yer vermesiyle oyuncular için büyük bir mağazaya dönüştü. Ancak uygun fiyatlı oyunlar bulmak zor olabilir. Bu kapsamda Steam tarafından indirimli sunulan ve 9/10 puana sahip olan bu iki oyunu kütüphanenize eklemenizi öneriyoruz.

Steam, iki oyunu indirimli sunuyor

Steam, PlateUp! ve Slay the Spire için iki büyük indirim başlatmış durumda. Slay the Spire'ı yüzde 75; PlateUp!'ı ise yüzde 66 indirimle satın alabilirsiniz. Aşçılık türündeki PlateUp! sadece 3,5 dolardan satılıyor. Roguelike tarzındaki Slay the Spire ise 2,8 dolara kadar düşmüş durumda.

PlateUp!'da yemekler yapıp servis edecek aynı zamanda restoranlarını tasarlayıp dekore edeceksiniz. Yeni öğeler, beceriler ve yemeklerle mutfak zincirinizi büyütmeniz gerekecek. Bu kapsamda yanınıza yardımcılar alabilir ve 4 kişiye kadar birlikte oynayabilirsiniz.

Slay the Spire ise kart ve roguelike tarzını birleştiriyor. Rakiplerinize göre farklı desteler oluşturmanız ve her saldırıda bu desteleri kullanmanız gerekiyor. Spire'ı katletmek için karakterinize farklı güçler vermek zorundasınız.

PlateUp! sistem gereksinimleri

İşlemci: Dört Çekirdekli i5 veya AMD eşdeğeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 530 veya AMD eşdeğeri

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Slay the Spire sistem gereksinimleri

İşlemci: 2.0 Ghz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 1Gb Video Belleği, OpenGL 3.0+ desteği (ARB uzantıları ile 2.1 kabul edilebilir)

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Her iki oyun için de kampanyanın kısa süreli olduğunu ve önümüzdeki günlerde biteceğini hatırlatmak gerekiyor. Steam'in ortalama fiyatlarına göre oldukça cazip etiketlere sahip olduğunu söylemek mümkün.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.