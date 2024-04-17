Steam, aksiyondan simülasyona kadar birçok oyuna yer veriyor. Bu da en çok satanlar listesinin sürekli değişmesine yol açıyor. Ancak bir MOBA oyunu daha erişime açılmadan en çok satanlar listesinde birinci sıraya yükseldi. Steam'de neden herkes Smite 2 satın alıyor?
Steam'de neden herkes Smite 2 satın alıyor?
Hi-Rez Studios tarafından geliştirilen Smite 2, daha piyasaya çıkmadan Steam'de listeleri altüst etmeyi başardı. İlk olarak 2014 yılında ortaya çıkan MOBA serisi, 2024 yılında yenilenmeye hazırlanıyor. Yeni oyun ise Steam'in en çok satanlar listesinde zirveye yerleşti.
Smite 2 geçtiğimiz günlerde Steam'de 18 ila 60 dolar arasında değişen fiyatlar ile piyasaya sürüldü. Founders, Deluxe ve Ultimate Founders sürümlerinin büyük ilgi çektiği görüldü. Bu paketler, oyun içi bonuslar ve ödüllerin yanı sıra kapalı testlere katılma fırsatı veriyor.
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Smite 2 satışa çıkmış olmasına rağmen şu anda oynanabilir değil. Yeni MOBA oyununun 2024'ün ortasına kadar açılması beklenmiyor. Ancak Founders Edition paketlerinin piyasaya sürülmesinden bu yana, Steam en çok satanlar listesinde 1 numaraya yükseldiğini söylemek mümkün.
Founders Edition paketlerinin Epic Games Store, Xbox ve PlayStation mağazalarından da satın alınabildiğini belirtelim. Bu sürümlere sahip olan oyuncular, Mayıs ayında başlaması planlanan ilk kapalı alfa testine erişim hakkı elde edecek.
Diğer oyuncuların ise sosyal medya duyurularıyla alfa testlerine katılması bekleniyor. Ancak satışlar, tam olarak çıkış yapmasının yıllar süreceği bir oyun için oldukça dikkat çekici duruyor.
Smite, 2014'teki lansmanından bu yana 40 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Smite 2 ise Unreal Engine 5 ile sıfırdan geliştirildi.
Son Dakika › Teknoloji › Steam'de Neden Herkes Smite 2 Satın Alıyor? - Son Dakika
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