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Steam'de Yayınlanan Nothing Oyunu İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
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Steam'de Yayınlanan Nothing Oyunu İlgi Odağı Oldu

Pixelatto adlı oyun geliştirici firma tarafından Steam'de yayınlanan Nothing adlı oyun, kısa sürede büyük ilgi gördü. Oyuncuların hiçbir şey yapmadan mümkün olduğunca uzun süre dayanmalarını gerektiren bu oyun, farklı bir deneyim sunuyor. Oyunun amacı tam olarak belirsiz olsa da, hiçbir şey yapmamanın ne kadar zor olabileceğini göstermeyi amaçladığı düşünülüyor. Oyun, basit grafiklere sahip olup, ücretsiz olarak oynanabilmektedir.

Steam\'de Yayınlanan Nothing Oyunu İlgi Odağı Oldu
16.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:34
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Pixelatto adlı oyun geliştirici firma ve Steam'de yayına giren Nothing adlı oyunu kısa sürede ilgi odağı oldu. Genellikle geleneksel oyunlarda alıştığımız heyecanlı ve aksiyonlu oyun sahneleri yerine bu oyun tamamen farklı bir deneyim sunacak gibi duruyor. İşte Nothing oyunu ile ilgili ayrıntılar…

Nothing, Steam'de yüksek puan aldı

Steam'de yayına giren yeni bir oyun, oyuncuların hiçbir şey yapmadan mümkün olduğunca uzun süre dayanmasını gerektiriyor. Oyunun adı "Nothing". Yapım, basit ama etkili bir konsepte sahip. Oyuncular, ekranda çıkan "Nothing" yazısına bakarak ve hiçbir şey yapmamaya çalışarak oyuna başlıyorlar. Klavye, fare veya kontrolcü ile herhangi bir etkileşimde bulunmak, oyunun sona ermesine neden oluyor.

Steam'de Yayınlanan Nothing Oyunu İlgi Odağı Oldu

Oyun, siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir yazıdan oluşuyor. Oyuncular, ekranda çıkan yazıyı takip ederek oyuna devam ediyorlar. Oyun boyunca, oyunculara hiçbir şey yapmamaları gerektiği hatırlatılıyor. Oyunun sonunda, oyuncular ne kadar uzun süre dayanabildiklerini görüyorlar.

Steam'de 9/10 puan alan oyun Epic Games'te ücretsiz oldu!

Peki, bu oyun neden merak uyandırıcı?

Nothing oyunun amacının tam olarak ne olduğu belli değil. Oyunun geliştiricilerinin amacının, oyunun "hiçbir şey yapmamanın ne kadar zor olabileceğini göstermek" olduğu olabilir. Bu oyunun ne anlama geldiğini sadece oynayarak öğrenebilirsiniz. Ancak, "hiçbir şey" yapmayarak bir şey kazanabileceğinizi unutmayın.

Steam'de Yayınlanan Nothing Oyunu İlgi Odağı Oldu

Oyun hakkında yapılan bazı yorumlar

"Oyun çok basit ama bir o kadar da zor. Oyunu oynarken ne kadar dikkatsiz olduğumu fark ettim."

"Oyun, hiçbir şey yapmamanın ne kadar zor olabileceğini gösteriyor. Oyunu oynarken zaman nasıl geçiyor anlamadım."

"Düşündürücü bir oyun. Oynarken kendimi sorguladım."

Nothing adlı oyunun teknik özellikleri

Oyunun gereksinimleri oldukça düşük. Bu nedenle, hemen hemen her bilgisayarda oynanabilir.

Oyunun grafikleri oldukça basit. Siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir yazıdan oluşuyor.

Oyun, tek oyunculudur.

Oyunun fiyatı 0 TL'dir. Yani, ücretsiz olarak oynanabilir.

Oyun, herhangi bir güçlü donanıma ihtiyaç duymuyor ve herkes tarafından oynanabilir. Peki siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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