Steam FPS Festivali Başladı: İndirimler ve Eğlence

Teknoloji

Valve, Steam'de etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Steam FPS Festivali 15 Nisan itibarıyla resmen başladı. Windows oyuncuları, birbirinden eğlenceli birinci şahıs oyunlarını deneyebilir ve yüzde 75'e varan indirimler ile kütüphanelerine ekleyebilir.

Steam FPS Festivali ile alınabilecek oyunlar

Steam, 15-22 Nisan tarihleri arasında birinci şahıs nişancı oyunlarına özel bir etkinlik yürütüyor. Bir hafta sürecek festival kapsamında köklü yapımlarından bağımsız oyunlara kadar birçok oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

Steam'e göre, festival kapsamında her türden yüzlerce oyun indirimli olarak sunulacak. İndirimlere ek olarak, FPS Festivali ile yeni demolar da sunulacak. Oyunları satın almadan önce deneyebilir ve ön sipariş kapsamında uygun fiyatlı avantajlardan yararlanabilirsiniz.

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İşte Steam FPS Festivali ile alınabilecek en iyi oyunlar: