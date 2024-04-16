Steam FPS Festivali Başladı: İndirimler ve Eğlence - Son Dakika
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Teknoloji

Steam FPS Festivali Başladı: İndirimler ve Eğlence

Steam FPS Festivali Başladı: İndirimler ve Eğlence

Valve, Steam'de düzenlediği etkinliklerine devam ediyor. Steam FPS Festivali, Windows oyuncularına birbirinden eğlenceli birinci şahıs oyunlarını deneme ve yüzde 75'e varan indirimlerle kütüphanelerine eklemeleri fırsatı sunuyor. Festival kapsamında köklü yapımlardan bağımsız oyunlara kadar birçok seçenek bulunuyor. Ayrıca, indirimlerin yanı sıra yeni demolar da sunuluyor. Oyunları satın almadan önce deneyebilir ve uygun fiyatlı avantajlardan yararlanabilirsiniz.

16.04.2024 09:09
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Valve, Steam'de etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Steam FPS Festivali 15 Nisan itibarıyla resmen başladı. Windows oyuncuları, birbirinden eğlenceli birinci şahıs oyunlarını deneyebilir ve yüzde 75'e varan indirimler ile kütüphanelerine ekleyebilir.

Steam FPS Festivali ile alınabilecek oyunlar

Steam, 15-22 Nisan tarihleri arasında birinci şahıs nişancı oyunlarına özel bir etkinlik yürütüyor. Bir hafta sürecek festival kapsamında köklü yapımlarından bağımsız oyunlara kadar birçok oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

Steam'e göre, festival kapsamında her türden yüzlerce oyun indirimli olarak sunulacak. İndirimlere ek olarak, FPS Festivali ile yeni demolar da sunulacak. Oyunları satın almadan önce deneyebilir ve ön sipariş kapsamında uygun fiyatlı avantajlardan yararlanabilirsiniz.

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İşte Steam FPS Festivali ile alınabilecek en iyi oyunlar:

Oyun İsmiEski FiyatYeni Fiyatİndirim Oranı Fallout 4$11.99$2.99-75%Fallout 76$23.99$4.79-80%Grand Theft Auto V$59.97$20.40-66%Fallout 4 VR$35.99$8.99-75%Buckshot Roulette$1.49$1.34-10%System Shock$29.99$13.49-55%Deep Rock Galactic$29.99$9.89-67%Borderlands 3$59.99$8.99-85% Destiny 2: Lightfall$29.99$9.89-67%DayZ$44.99$26.99-40%Hell Let Loose$25.99$16.89-35%Tiny Tina's Wonderlands$59.99$14.99-75%Warhammer 40,000: Darktide$24.99$14.99-40%theHunter: Call of the Wild$10.49$3.14-70%Arma 3$14.99$3.74-75%Destiny 2: The Witch Queen$17.99$4.49-75%Squad$22.99$9.19-60%BioShock Infinite$29.99$7.49-75%Isonzo$14.99$4.94-67%

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Steam FPS Festivali Başladı: İndirimler ve Eğlence - Son Dakika

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