Valve, Steam'de etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Steam FPS Festivali 15 Nisan itibarıyla resmen başladı. Windows oyuncuları, birbirinden eğlenceli birinci şahıs oyunlarını deneyebilir ve yüzde 75'e varan indirimler ile kütüphanelerine ekleyebilir.
Steam FPS Festivali ile alınabilecek oyunlar
Steam, 15-22 Nisan tarihleri arasında birinci şahıs nişancı oyunlarına özel bir etkinlik yürütüyor. Bir hafta sürecek festival kapsamında köklü yapımlarından bağımsız oyunlara kadar birçok oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.
Steam'e göre, festival kapsamında her türden yüzlerce oyun indirimli olarak sunulacak. İndirimlere ek olarak, FPS Festivali ile yeni demolar da sunulacak. Oyunları satın almadan önce deneyebilir ve ön sipariş kapsamında uygun fiyatlı avantajlardan yararlanabilirsiniz.
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İşte Steam FPS Festivali ile alınabilecek en iyi oyunlar:
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Son Dakika › Teknoloji › Steam FPS Festivali Başladı: İndirimler ve Eğlence - Son Dakika Tesla'nın yeni ev enerji depolama sistemi Powerwall 3, önemli yeniliklerle birlikte geliyor. 11,5 KW gücünde sürekli bir güç çıkışına sahip olan cihaz, önceki modellere göre %130 daha fazla enerji sağlıyor. Ayrıca güneş panelleriyle tam entegre çalışabiliyor. Powerwall 3'ün fiyatı 9300 dolar olarak belirlenirken, invertersiz modelin daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Yeni nesil lityum demir fosfat pillere sahip olan cihaz, uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Baykar, geliştirdiği yapay zekalı Kemankeş 2 mini akıllı seyir füzesi ile dikkat çekiyor. Füze, geniş görev menzili ve yüksek sürati sayesinde düşman hattı gerisindeki hedefleri imha edebiliyor. Yapay zeka destekli optik güdüm sistemi ve oto pilot sistemi ile zorlu hava koşullarında dahi tam isabetle hedefleri vurabiliyor. Ayrıca anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabiliyor. Continental, yeni nesil Conti Eco Gen 5 lastik serisini tanıttı. Bu lastikler düşük yuvarlanma direnci ve yüksek kilometre performansını birleştirerek şehirlerarası ve uzun mesafe yük taşımacılığı alanında devrim niteliğinde bir ilerleme sunuyor. Geliştirilmiş kauçuk bileşimleri ve tasarım yenilikleri sayesinde yakıt tüketimini azaltarak filoların operasyonel maliyetlerini düşürmeye ve çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, AB regülasyonlarına uyum sağlamayı da mümkün kılıyor. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tamire götürülen cep telefonunun bataryası, şarj edilirken patladı. İşletme sahibi Emirhan Özdemir yangını söndürdü ve hasar gören telefonu dışarıya çıkarttı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Joanneum Research tarafından geliştirilen özel bir plastik, piezoelektrik etkisini kullanarak küçük hareketlerden bile elektrik enerjisi üretebiliyor. Bu plastik malzeme, sensörlerin enerji ihtiyacını karşılamak ve pil kullanımını gereksiz hale getirmek için büyük potansiyele sahiptir. Özellikle bisiklet lastiklerine uygulandığında, enerji üreterek lastik basıncını sürekli olarak iletebilir. Bu çevre dostu ve sürdürülebilir teknoloji, güneş enerjisiyle otomobil şarj etmek gibi birçok alanda kullanılabilir ve pil ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Dünyanın en büyük uzay şirketlerinden SpaceX tarafından sunulan Starlink hizmeti, Türkiye'ye de gelecek. Starlink, kırsal ve uzak bölgelerde yüksek hızda internet erişimi sağlayan bir uydu ağı olarak biliniyor. Türkiye'de hizmete başlaması planlanan Starlink'in fiyatı henüz belirlenmedi, ancak yurt dışında aylık 120 dolar olan fiyat göz önüne alındığında yaklaşık olarak aylık 3 bin 900 TL olabileceği tahmin ediliyor. Starlink hizmetinden yararlanmak isteyenlerin resmi web sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Beypazarı maden suyu, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi tarafından sağlıksız bulunduğu gerekçesiyle resmi olarak yasaklandı. Ürünün sağlık riski oluşturduğu düşünülerek toplatılmaya başlandı. Maden suyunun yüksek miktarda bor içerdiği ve özellikle kadınlar için zararlı olduğu belirtiliyor. Beypazarı yönetiminin konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor. SpaceX, Falcon 9 roketiyle 20 kez uzaya gönderme rekoru kırdı. Roketin herhangi bir özel bakımdan geçirilmediği ve oldukça dayanıklı olduğu belirtiliyor. Falcon 9'un 40 uçuşa kadar çıkabileceği konuşuluyor. SpaceX CEO'su Elon Musk'ın açıklaması merakla bekleniyor. Demir Kubbe, İsrail'in kısa menzilli roket ve topçu mermilerine karşı geliştirdiği gelişmiş hava savunma sistemidir. 2011 yılından bu yana hizmette olan bu sistem, Gazze Şeridi ve Lübnan sınırından atılan roketlere karşı yüzde 90 başarıyla durdurma sağlamıştır. Demir Kubbe'nin özellikleri, fiyatı, füze maliyeti ve kullanan ülkeler hakkında tüm detayları paylaşıyoruz. Ayrıca İsrail, Demir Kubbe'yi daha da geliştirerek deniz platformlarında kullanmayı ve gaz platformlarını koruma altına alacak şekilde entegre bir savunma ağı kurmayı hedefliyor. Yapay zeka tabanlı Lucia uluslararası yapay zeka zirvesinin açılışını yaptı İstanbul'daki uluslararası yapay zeka zirvesinde 'Lucia' sürprizi Türkiye ve MENA Bölgesinin en kapsamlı Yapay Zeka Zirvesi kapılarını açtı Hemen her alanda değişimin öncü lideri olan yapay zeka teknolojisindeki... Netflix, yeni programı Bear Hunt için sunucu Holly Willoughby'e çelikten bir koruma halkası sağlayacak ve güvenlik için 1 milyon sterlin ayıracak. Programda Holly, Bear Grylls ve en az on ünlü, hayatta kalma becerileri öğrenerek çeşitli zorluklara katılacak. Costa Rica'nın ormanlarında artan suikastlar, saldırılar ve mafya cinayetleri nedeniyle özel güvenlik ekipleri, özel araçlar ve güvenli konaklama yerleri gerekecek.
Oyun İsmiEski FiyatYeni Fiyatİndirim Oranı Fallout 4$11.99$2.99-75%Fallout 76$23.99$4.79-80%Grand Theft Auto V$59.97$20.40-66%Fallout 4 VR$35.99$8.99-75%Buckshot Roulette$1.49$1.34-10%System Shock$29.99$13.49-55%Deep Rock Galactic$29.99$9.89-67%Borderlands 3$59.99$8.99-85% Destiny 2: Lightfall$29.99$9.89-67%DayZ$44.99$26.99-40%Hell Let Loose$25.99$16.89-35%Tiny Tina's Wonderlands$59.99$14.99-75%Warhammer 40,000: Darktide$24.99$14.99-40%theHunter: Call of the Wild$10.49$3.14-70%Arma 3$14.99$3.74-75%Destiny 2: The Witch Queen$17.99$4.49-75%Squad$22.99$9.19-60%BioShock Infinite$29.99$7.49-75%Isonzo$14.99$4.94-67%
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Steam FPS Festivali Başladı: İndirimler ve Eğlence - Son Dakika
Tesla'nın yeni ev enerji depolama sistemi Powerwall 3, önemli yeniliklerle birlikte geliyor. 11,5 KW gücünde sürekli bir güç çıkışına sahip olan cihaz, önceki modellere göre %130 daha fazla enerji sağlıyor. Ayrıca güneş panelleriyle tam entegre çalışabiliyor. Powerwall 3'ün fiyatı 9300 dolar olarak belirlenirken, invertersiz modelin daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Yeni nesil lityum demir fosfat pillere sahip olan cihaz, uzun bir kullanım ömrü sunuyor.
Baykar, geliştirdiği yapay zekalı Kemankeş 2 mini akıllı seyir füzesi ile dikkat çekiyor. Füze, geniş görev menzili ve yüksek sürati sayesinde düşman hattı gerisindeki hedefleri imha edebiliyor. Yapay zeka destekli optik güdüm sistemi ve oto pilot sistemi ile zorlu hava koşullarında dahi tam isabetle hedefleri vurabiliyor. Ayrıca anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabiliyor.
Continental, yeni nesil Conti Eco Gen 5 lastik serisini tanıttı. Bu lastikler düşük yuvarlanma direnci ve yüksek kilometre performansını birleştirerek şehirlerarası ve uzun mesafe yük taşımacılığı alanında devrim niteliğinde bir ilerleme sunuyor. Geliştirilmiş kauçuk bileşimleri ve tasarım yenilikleri sayesinde yakıt tüketimini azaltarak filoların operasyonel maliyetlerini düşürmeye ve çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, AB regülasyonlarına uyum sağlamayı da mümkün kılıyor.
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tamire götürülen cep telefonunun bataryası, şarj edilirken patladı. İşletme sahibi Emirhan Özdemir yangını söndürdü ve hasar gören telefonu dışarıya çıkarttı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Joanneum Research tarafından geliştirilen özel bir plastik, piezoelektrik etkisini kullanarak küçük hareketlerden bile elektrik enerjisi üretebiliyor. Bu plastik malzeme, sensörlerin enerji ihtiyacını karşılamak ve pil kullanımını gereksiz hale getirmek için büyük potansiyele sahiptir. Özellikle bisiklet lastiklerine uygulandığında, enerji üreterek lastik basıncını sürekli olarak iletebilir. Bu çevre dostu ve sürdürülebilir teknoloji, güneş enerjisiyle otomobil şarj etmek gibi birçok alanda kullanılabilir ve pil ihtiyacını ortadan kaldırabilir.
Dünyanın en büyük uzay şirketlerinden SpaceX tarafından sunulan Starlink hizmeti, Türkiye'ye de gelecek. Starlink, kırsal ve uzak bölgelerde yüksek hızda internet erişimi sağlayan bir uydu ağı olarak biliniyor. Türkiye'de hizmete başlaması planlanan Starlink'in fiyatı henüz belirlenmedi, ancak yurt dışında aylık 120 dolar olan fiyat göz önüne alındığında yaklaşık olarak aylık 3 bin 900 TL olabileceği tahmin ediliyor. Starlink hizmetinden yararlanmak isteyenlerin resmi web sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.
Beypazarı maden suyu, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi tarafından sağlıksız bulunduğu gerekçesiyle resmi olarak yasaklandı. Ürünün sağlık riski oluşturduğu düşünülerek toplatılmaya başlandı. Maden suyunun yüksek miktarda bor içerdiği ve özellikle kadınlar için zararlı olduğu belirtiliyor. Beypazarı yönetiminin konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
SpaceX, Falcon 9 roketiyle 20 kez uzaya gönderme rekoru kırdı. Roketin herhangi bir özel bakımdan geçirilmediği ve oldukça dayanıklı olduğu belirtiliyor. Falcon 9'un 40 uçuşa kadar çıkabileceği konuşuluyor. SpaceX CEO'su Elon Musk'ın açıklaması merakla bekleniyor.
Demir Kubbe, İsrail'in kısa menzilli roket ve topçu mermilerine karşı geliştirdiği gelişmiş hava savunma sistemidir. 2011 yılından bu yana hizmette olan bu sistem, Gazze Şeridi ve Lübnan sınırından atılan roketlere karşı yüzde 90 başarıyla durdurma sağlamıştır. Demir Kubbe'nin özellikleri, fiyatı, füze maliyeti ve kullanan ülkeler hakkında tüm detayları paylaşıyoruz. Ayrıca İsrail, Demir Kubbe'yi daha da geliştirerek deniz platformlarında kullanmayı ve gaz platformlarını koruma altına alacak şekilde entegre bir savunma ağı kurmayı hedefliyor.
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Netflix, yeni programı Bear Hunt için sunucu Holly Willoughby'e çelikten bir koruma halkası sağlayacak ve güvenlik için 1 milyon sterlin ayıracak. Programda Holly, Bear Grylls ve en az on ünlü, hayatta kalma becerileri öğrenerek çeşitli zorluklara katılacak. Costa Rica'nın ormanlarında artan suikastlar, saldırılar ve mafya cinayetleri nedeniyle özel güvenlik ekipleri, özel araçlar ve güvenli konaklama yerleri gerekecek.
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