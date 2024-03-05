Steam, Tüm Zamanların En Büyük Eş Zamanlı Kullanıcı Sayısını Kırdı

Teknoloji

Steam, geçtiğimiz saatler itibarıyla eş zamanlı oyuncu sayısında yeni bir rekor kırdı. Kullanıcı istatistiklerini takip eden SteamDB'ye göre, dijital mağazaya aynı anda 34,6 milyondan fazla kullanıcı giriş yaptı. Bu da tüm zamanların en büyük eş zamanlı kullanıcı sayısına işaret ediyor.

Steam eş zamanlı oyuncu sayısı 35 milyona dayandı

Bu kullanıcıların hepsi aktif olarak oyun oynamıyor olsa da, aynı anda 11 milyondan fazla kullanıcının oyun içinde olduğu rapor edildi. Bu rakam, Ocak ayında ulaşılan 11,5 milyonun üzerindeki tüm zamanların en yüksek seviyesinin kıl payı gerisinde.

Steam kullanıcı sayısındaki artış büyük olasılıkla yeni çıkan oyunlardan kaynaklanıyor. Özellikle Palworld ve Helldivers 2 gibi yapımların beklenmedik derecede popüler olması, oyuncuların da Steam'de buluşmasına yol açtı.

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Ocak ortasında piyasaya sürülen hayatta kalma oyunu Palworld, yalnızca bir ay içerisinde 15 milyondan fazla oyuncuyu yakalamayı başardı. Bir diğer etkenin ise PlayStation özel oyunu Helldivers 2 gibi duruyor. Steam'in listelerini CS2 gibi klasik oyunlar da domine etmeye devam ediyor.

Valve'ın kendi oyunlarında da beklenmedik artışlar var. Örneğin Counter-Strike 2 ve Dota 2, son 24 saat içinde sırasıyla 1,4 milyon ve 700 binin üzerinde oyuncu kitlesine sahipti. PUBG ve Apex Legends gibi ücretsiz yapımlar da yüz binleri kendine çekmeyi başardı.

S.T.A.L.K.E.R. 2, Homeworld 3, Hades II ve daha fazlası gibi merakla beklenen oyunların bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesiyle, Steam'in popülaritesi azalacak gibi görünmüyor.