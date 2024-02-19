Stellantis, 2023\'te elektrikli otomobillerle rekor kırdı

Teknoloji

2023 yılında, Stellantis global otomobil sektöründe öncü bir güç olarak konumunu sağlamlaştırdı. Özellikle Avrupa pazarındaki performansı ve elektrikli araç (EV) teknolojisindeki stratejik ilerlemeleriyle dikkat çekti. Karşılaştığı zorluklara rağmen şirket, rekabetçi bir ortamda önemli büyüme kaydetti ve stratejik öngörüsü ile dayanıklılığını gösterdi.

Stellantis, elektrikli otomobiller sayesinde 2023'ü rekorla kapattı!

Stellantis, Avrupa'da %18,4'lük bir pazar payı bildirirken, bir önceki yıla kıyasla satışlarında %5,9'luk bir artış yaşadı. Bu büyüme yalnızca geleneksel araçlarla sınırlı kalmadı; şirket, özellikle BEV segmentinde, bir önceki yıla kıyasla %14'lük bir satış artışıyla elektrikli pazarda da önemli ilerlemeler kaydetti.

Ticari araç segmentindeki liderliğini sürdüren Stellantis, %30'un üzerinde bir pazar payı tutarak %15'lik bir satış artışı yaşadı. 2024'ün sonuna kadar Avrupa'daki tüm elektrikli model tekliflerini ikiye katlama planı, Dare Forward 2030 stratejik planıyla uyumlu olarak şirketin elektrikli model tekliflerini genişletme konusundaki iddiasını vurguluyor.

Stellantis ve Tesla güçlerini birleştiriyor!

Finansal açıdan Stellantis, 2023 yılında 1,4 milyon araç birimi göndererek, bir önceki yıla göre %11'lik bir artış ve %7'lik yıllık gelir artışıyla dikkat çekici bir performans sergiledi. Ayrıca 2023 yılı için 20 milyar doların üzerinde işletme karı bekleniyor.