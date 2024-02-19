Stellantis, 2023'te elektrikli otomobillerle rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Stellantis, 2023'te elektrikli otomobillerle rekor kırdı

Stellantis, 2023\'te elektrikli otomobillerle rekor kırdı

Stellantis, Avrupa pazarında %18,4 pazar payı elde ederek, satışlarını %5,9 artırdı. Şirket, elektrikli araç segmentinde %14'lük bir satış artışıyla önemli ilerlemeler kaydetti. Ticari araç segmentinde liderliğini sürdüren Stellantis, %30'un üzerinde pazar payı tutarak %15 satış artışı yaşadı. Finansal olarak da dikkat çeken performans sergileyen şirket, 2023'te 1,4 milyon araç birimi göndererek %11 artış ve %7 yıllık gelir artışı elde etti.

19.02.2024 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023 yılında, Stellantis global otomobil sektöründe öncü bir güç olarak konumunu sağlamlaştırdı. Özellikle Avrupa pazarındaki performansı ve elektrikli araç (EV) teknolojisindeki stratejik ilerlemeleriyle dikkat çekti. Karşılaştığı zorluklara rağmen şirket, rekabetçi bir ortamda önemli büyüme kaydetti ve stratejik öngörüsü ile dayanıklılığını gösterdi.

Stellantis, elektrikli otomobiller sayesinde 2023'ü rekorla kapattı!

Stellantis, Avrupa'da %18,4'lük bir pazar payı bildirirken, bir önceki yıla kıyasla satışlarında %5,9'luk bir artış yaşadı. Bu büyüme yalnızca geleneksel araçlarla sınırlı kalmadı; şirket, özellikle BEV segmentinde, bir önceki yıla kıyasla %14'lük bir satış artışıyla elektrikli pazarda da önemli ilerlemeler kaydetti.

Stellantis, 2023'te elektrikli otomobillerle rekor kırdı

Ticari araç segmentindeki liderliğini sürdüren Stellantis, %30'un üzerinde bir pazar payı tutarak %15'lik bir satış artışı yaşadı. 2024'ün sonuna kadar Avrupa'daki tüm elektrikli model tekliflerini ikiye katlama planı, Dare Forward 2030 stratejik planıyla uyumlu olarak şirketin elektrikli model tekliflerini genişletme konusundaki iddiasını vurguluyor.

Stellantis ve Tesla güçlerini birleştiriyor!

Finansal açıdan Stellantis, 2023 yılında 1,4 milyon araç birimi göndererek, bir önceki yıla göre %11'lik bir artış ve %7'lik yıllık gelir artışıyla dikkat çekici bir performans sergiledi. Ayrıca 2023 yılı için 20 milyar doların üzerinde işletme karı bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete

Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Stellantis, 2023'te elektrikli otomobillerle rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:24:47. #1.13#
SON DAKİKA: Stellantis, 2023'te elektrikli otomobillerle rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement