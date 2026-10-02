SUBÜ, Teknofest 2026 Şanlıurfa finallerinde 4 kategoride 8 takımla mücadele ediyor - Son Dakika
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SUBÜ, Teknofest 2026 Şanlıurfa finallerinde 4 kategoride 8 takımla mücadele ediyor

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SUBÜ, Teknofest 2026 Şanlıurfa finallerinde 4 kategoride 8 takımla mücadele ediyor
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SUBÜ, Teknofest 2026'nın Şanlıurfa'daki final yarışmalarında 4 kategoride 8 takımla mücadele ediyor. Tamamlanan etaplarda 2 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük alan SUBÜ'nün, Şanlıurfa'daki finaller tamamlanınca derecelerine yenilerini eklemesi bekleniyor.

SUBÜ, Şanlıurfa'da 'Teknofest Güneydoğu' adıyla düzenlenen Teknofest 2026 finallerinde 4 farklı kategoride 8 takımla yarışıyor. Teknofest 2026'nın tamamlanan yarışmalarında 2 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde eden SUBÜ, Şanlıurfa'da yeni dereceler için mücadele ediyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan 8 takım, TEKNOFEST 2026'nın Şanlıurfa'daki final yarışmalarında yer alıyor. Dört farklı kategoride yarışan öğrenciler mühendislik, yapay zeka, robotik, otonom sistemler, elektrikli araçlar ve ileri teknoloji uygulamaları alanlarında geliştirdikleri projelerle finallerde mücadele ediyor. SUBÜ, bu yıl aynı zamanda TEKNOFEST'in paydaş kurumları arasında bulunuyor.

2026 yılında 36 takım finale kaldı

SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, 2026 Teknofest için 155 takımla 42 farklı kategoride başvuruda bulundu. Bu takımlarda toplam 717 öğrenci yer aldı. Yıl boyunca sürdürülen çalışmaların ardından 19 farklı yarışma kategorisinde 36 takım finale kalma başarısı gösterdi. Şu ana kadar tamamlanan yarışmalarda SUBÜ takımları 2 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere toplam 6 derece elde etti. Şanlıurfa'daki final yarışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu derecelere yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Süreci değerlendiren SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Telçeken, "Bu yıl ilk kez Teknofest'in paydaşları arasında yer alıyoruz. Elde edilen başarıları sürdürülebilir bir gelişim anlayışının parçası olarak değerlendiriyoruz. Her yıl bir önceki yılın üzerine koyarak ilerlemek ve öğrencilerimizin proje geliştirme, takım çalışması ve teknoloji üretme yetkinliklerini daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
TeknolojiŞanlıurfaTeknofestEğitimSon Dakika

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