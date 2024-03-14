Summer Game Fest 2024 Tarihi Belli Oldu

Oyun dünyasının merakla beklediği ve 2020'den bu yana her sene gerçekleşen Summer Game Fest, bu yıl da heyecanını sürdürecek. Yeni tanıtımların, duyuruların yapılacağı ve fragmanların yayınlanacağı bu etkinliğin tarihi belli oldu.
Summer Game Fest, oyun dünyasının önemli etkinliklerinden birisi olarak görülüyor. Bu etkinlik, daha önce E3 ve The Game Awards gibi prestijli ödül törenlerinde sunuculuk yapmış olan Geoff Keighley tarafından sunuluyor. Peki bu etkinlik, hangi tarihte yapılacak? İşte Summer Game Fest 2024 tarihi…
Summer Game Fest 2024 tarihi
Geçtiğimiz sene tamamen sonlanan E3 Fuarı, uzun yıllardır oyun endüstrisinin en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyordu. Ancak zamanla bazı dönüşümler yaşanması ile birlikte etkinliğe katılan şirketler, kendi bağımsız etkinliklerini düzenlemeye başladı. Bu da E3'ün gücünü azalttı.
Geoff Keighley ise bu durumu fark ederek kendi etkinliğini yaratmaya karar verdi ve 2020 yılında ilk Summer Game Fest'i düzenledi. Oyun şirketlerinin ilgisini çeken bu etkinlik, 2024'te de tam gaz devam edecek.
Geoff Keighley, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Summer Game Fest etkinliğinin bu yıl 7 Haziran'da 5 PM EDT saatinde başlayacağını duyurdu. Los Angeles üzerinden yapılacak yayın, 2 saat sürecek.
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Saat farkı nedeniyle ülkemizde 7 Haziran saat 00.00 itibariyle başlayacak Summer Game Fest 2024 için YouTube, Twitch, Twitter, TikTok ve Steam platformlarından canlı yayın yapılacak. Siz de bu platformlar aracılığıyla izleyebilirsiniz.
Bu yılki etkinlikte nelerin duyurulacağı bilinmiyor. Bu, önümüzdeki aylarda açıklanacaktır. Geçtiğimiz sene Mortal Kombat 1'in tanıtımı yapılmış, Final Fantasy VII Rebirth ve Alan Wake 2 için de ilk oynanış videoları gösterilmişti. Bu nedenle bir hayli heyecanlı geçmişti.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Summer Game Fest 2024 etkinliğinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Summer Game Fest 2024 Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
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