Swipeline Summit 2024 için biletler satışa açıldı

Teknoloji

Yeni medya girişimlerinden Swipeline, Antalya'da gerçekleştireceği ilk büyük girişimcilik zirvesi Swipeline Summit 2024 için geri sayıma başladı.

22-24 Nisan'da Pine Beach Belek'te gerçekleşecek zirvenin biletleri de geçtiğimiz hafta itibarıyla satışa açıldı.

Teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin öncülerini bir araya getirecek zirvede, katılımcılar metropollerin hızından uzaklaşarak Antalya'nın ılık havasında yenilikçi fikirler ve ilham verici konuşmalarla dolu bir ortama davet ediliyor.

Swipeline Summit 2024'te neler olacak?

Zirve; teknoloji dünyasının lider şirketleri, üst düzey yöneticiler, harika konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla katılımcılara yeni vizyonlar keşfetmek ve önemli ağlar kurmak için fırsat sunuyor.

Akbank LAB'in elmas, Param ve PwC'nin platin, Sipay, Papara ve Wask'ın altın, APY Ventures, Trendyol, iyzico ve YTU Startup House'un ise gümüş sponsor olarak öne çıktığı zirvede; yapay zeka, oyun, fintech, VC, mobilite, donanım, medya, reklam teknolojileri, UX/UI, M&A ve SaaS konuşulacak.

Peki kimler konuşmacı olarak katılacak?

Swipeline Summit 2024'ün konuşmacı kadrosu alfabetik olarak şu şekilde sıralanacak: 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, Kiralarsın Kurucu Ortağı ve CEO'su Başak Baykan, DeBa Ventures Kurucu Partneri Barbaros Özbuğutu, Figopara Kurucu Ortağı ve CSO'su Bulut Arukel, Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Bülent Tekmen, PwC Kıdemli Bölge Ortağı Cenk Ulu, ScaleX Ventures Kurucu Ortağı ve Yönetici Partneri Dilek Dayınlarlı, Denebunu Kurucu Ortağı ve CEO'su Duygu Özgün, APY Ventures Genel Müdür Yardımcısı Doğukan Çetin, Gökçe Avukatlık Ortaklığı Kıdemli Ortağı Doç. Dr. Bedii Kaya, Param Kurucu Ortağı ve CEO'su Emin Can Yılmaz, Octopus Kurucusu ve CEO'su Emre Yıldız, Wask Kurucusu ve CEO'su Ercan Pilcioğlu, 100. Yıl Girişim Sermayesi Yönetici Ortağı Erkan Yağcıoğlu, Ödeal Kurucusu ve CEO'su Fevzi Güngör, Gökçe Avukatlık Ortaklığı Kurucusu ve Yönetici Ortağı Görkem Gökçe, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, Mediazone CEO'su Kaan Kayabalı,Figopara Kurucu Ortağı ve CEO'su Koray Gültekin Bahar, İş İnsanı Levent Kömür, APY Ventures VC Fonları Müdürü Mustafa Keçeli, NA Kapital Kurucusu Nevzat Aydın, Sipay Kurucusu Nezih Sipahioğlu, Otelz Kurucu Ortağı ve CRO'su Orkun Tekin, iyzico CEO'su Orkun Saitoğlu, Papara Yatırım Ürünleri Müdürü Onur Keser, Intenseye Kurucu Ortağı ve CEO'su Sercan Esen, Melon Kurucusu Sure Köse Ulutaş, Usersdot Kurucu Ortağı ve CEO'su Şevin Ballıktaş, Debite Kurucu Ortağı ve CEO'su Tayga Baltacıoğlu, Hypers Kurucusu Tolga Akış, ALD Automotive Ülke Müdürü Türkay Oktay, Ludus Venture Capital Partneri Volkan Biçer ve son olarak System Designer Yakup Bayrak.

Yeni medya modeliyle üç yıldır aralıksız olarak yerli ve yabancı girişimcilik ekosisteminden gelişmeleri haberleştiren Swipeline'ın ilk büyük zirvesi için bilet satışları aktif olarak devam ediyor. Antalya'da gerçekleşecek zirvenin konaklamalı ve konaklamasız bilet seçeneklerine göz atmak için buraya tıklamanız yeterli.