SYS Grup\'dan SAHA 2026\'da Yeni Tüfek Tanıtımı

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), 5-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek SAHA 2026 Fuarı'nda CANiK M3 FALCON ağır makineli tüfeğini ilk kez sergileyecek. Tüfek, dron tehditlerine karşı "maliyet etkin" çözüm sunuyor.

Türkiye'nin ve bölgenin en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi buluşmalarından biri haline gelen SAHA Expo 2026, bu yıl 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da kapılarını açacak. Türk savunma sanayinin küresel oyuncusu SYS Grup, fuar kapsamında hem yeni ürün lansmanlarını gerçekleştirecek hem de "entegre savunma ekosistemi" vizyonuyla uluslararası iş birliklerini derinleştirecek.

SYS Grup'un SAHA 2026'daki en büyük sürprizi, yüksek mühendislik ürünü olan CANiK M3 FALCON olacak. Özellikle hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen yeni nesil 12.7x99 mm ağır makineli tüfek, fuarda ilk kez sergilenecek. Open-bolt (açık mekanizma) yapısıyla aşırı ısınmanın önüne geçen sistem; yüksek atış hızı, sarsılmaz güvenilirliği ve modern muharebe sahasının değişken şartlarına uyum sağlayan esnek yapısıyla dikkati çekiyor.

Dron tehditlerine karşı "maliyet etkin" çözüm

Geçtiğimiz ay lansmanı yapılan ve büyük yankı uyandıran UNIROBOTICS imzalı "Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi", SAHA 2026'da da odak noktalarından biri olmaya devam edecek. Modern dron (C-UAS) tehditlerine karşı geliştirilen bu akıllı mimari; TRAKON RCWS (Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri), CANiK ağır makineli tüfek ailesi ve VENOM LR orta kalibre top sistemi bileşenlerini tek bir entegre ağda buluşturuyor. Farklı menzil katmanlarında tam hakimiyet kuran bu konsept, özellikle düşük maliyetli ve sürdürülebilir olmasıyla uluslararası delegasyonların ilgisiyle karşılaşıyor.

"Sadece ürün değil, stratejik ortaklık sunuyoruz"

SYS Grup CEO'su Cahit Utku Aral, grup olarak 2026 yılında güçlü bir başlangıç yaptıklarını ABD ve Avrupa başta olmak üzere önemli pazarlarda yeni ürünlerinin lansmanlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. SAHA 2026'da bu kez Türkiye'de bu ürünlerini vitrine çıkaracaklarını belirten Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"SAHA 2026, yalnızca bir sergi alanı değil; somut projelerin filizlendiği, B2B, B2G ve G2G görüşmelerle küresel iş hacminin doğrudan büyüdüğü stratejik bir ekosistemdir. Fuarın bu niteliğini çok önemsiyoruz. Bunun yanında SYS Grup olarak savunma sanayindeki 'oyun değiştirici' rolümüzü, bu yıl ilk kez sergileyeceğimiz CANiK M3 FALCON ve ihracat potansiyeli yüksek yeni nesil mobil katmanlı savunma mimarimiz ile perçinliyoruz. Hedefimiz, bu ve diğer ürünlerimizle, bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'nin mühendislik gücünü dost ve müttefik ülkelerin envanterine 'hızlı teslimat ve sorunsuz entegrasyon' avantajıyla taşımak, küresel pazardaki payımızı yeni stratejik ortaklıklarla büyütmektir. SAHA 2026 sahip olduğu niteliklerle buna fazlasıyla katkı sağlayacak bir organizasyon. Bu olanaktan en iyi şekilde yararlanabilmek için de SYS Grup olarak ekosistemimizdeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS ile fuara güçlü bir katılım sağlayacağız." - İSTANBUL