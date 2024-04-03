Geçtiğimiz saatlerde Tayvan'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hualien kentinin 18 kilometre güneyinde gerçekleştiği açıklanan bu deprem yüzünden dörtten fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyorken, tsunami riskine karşı uyarılar da yapıldı. Söz konusu bu deprem, şirketleri de etkilemedi değil. Öyle ki bazı firmaların üretimi durdurduğuna dair açıklamalar var. Aktarılan bilgilere göre bu şirketler arasında yarı iletken devi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company veya kısa adıyla TSMC de var. İşte ayrıntılar…
TSMC, bazı fabrikalarında üretimi durdurdu!
Özellikle Tayvan'ın doğu kıyısında daha etkili olduğu söylenen deprem nedeniyle TSMC'nin bazı çip üretim fabrikalarında çalışmaları durdurduğu açıklandı. Firmanın çalışmalara tekrardan ne zaman devam edeceği ise bilinmiyor.
TSMC'nin bazı fabrikalarında üretimi durdurması, küresel yarı iletken pazarında önemli bir etkiye sahip olabilir. Bilindiği üzere şirket, dünya çapında pek çok teknoloji firmasına kritik bileşenler sağlıyor. Bu bağlamda üretimde herhangi bir aksaklık yaşanması, özellikle de uzun süreli duraklamalar, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi bir dizi elektronik ürünlerde tedarik problemlerine yol açabilir. Bu da zamma sebep olabilir.
TSMC, yeni fabrikasını açtı! Hangi ülkede üretime başladı?
Çeşitli kaynaklar, TSMC'nin finansal açıdan ciddi bir kayıp yaşamayacağını ve firmanın kısa bir süre içerisinde tekrardan çalışmalara devam edeceğini öne sürüyor. Şirketten bu konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor. Bu noktada insan canının her şeyden daha önemli olduğunu da unutmamakta fayda var.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce TSMC'nin bazı fabrikalarında üretimi durdurması, küresel olarak bir tedarik problemine yol açar mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Tayvan'da meydana gelen deprem TSMC'nin üretimini durdurdu - Son Dakika
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