Ortaya çıkan bazı sızıntılar, geçtiğimiz günlerde Tayvan'da meydana gelen talihsiz depremden dolayı RAM fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanabileceğini işaret ediyor. Yaşanan bu olay sonrası önde gelen birçok bellek üreticisinin resmi fiyatlarını açıklamayı durdurması kafaları karıştırırken, bu durum DRAM fiyatlarında bir artış olacağı şeklinde yorumlandı. Eğer bu iddialar gerçeklik kazanırsa, teknoloji sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
RAM fiyatlarında artış mı yaşanacak?
Son dönemde zaten fiyatlarında bir yükselme olan bellek sektörünün, bu son gelişmeyle birlikte birçok fiyat artışına da gebe olduğu konuşuluyor. Özellikle depremin etkilendiği bölgede hizmet veren Samsung, Micron ve SK Hynix gibi dev bellek üreticilerinin fiyatlarında büyük bir dalgalanma olabileceği söylenmekte. Örneğin Mikron 2024 yılının ikinci çeyreği için şimdiye kadar herhangi bir fiyat açıklaması yapmaktan kaçınırken, diğer firmalar da benzer bir politika izleyecek gibi görünüyor.
Ayrıca bellek üreticilerinin düşük çip stoğuna sahip olması da, yükselen çip fiyatlarıyla birlikte DRAM fiyatlarında belirgin bir artışa sebep olacak gibi görünüyor. Fakat tüm bu gelişmelere rağmen, sektörde kullanıcı talebinin halen oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda da, bazı doğa olayları sebebiyle üretimi sekteye uğrayan birçok teknoloji sektörü olmuştu. Pandemi sürecinde de benzer olaylar yaşadık.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce önümüzdeki günlerde RAM fiyatlarında önemli bir artış yaşanacak mı? Siz kişisel bilgisayarınızda hangi marka RAM kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Tayvan Depremi RAM Fiyatlarını Etkileyecek mi? - Son Dakika
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