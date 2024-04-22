TCL, üst düzey televizyon modeli Q10K mini-LED ile gündemde - Son Dakika
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Teknoloji

TCL, üst düzey televizyon modeli Q10K mini-LED ile gündemde

TCL, üst düzey televizyon modeli Q10K mini-LED ile gündemde

TCL'nin yeni televizyon modeli Q10K mini-LED, parlaklık seviyesi ve renk doğruluğu açısından önemli bir aşama kaydettiği söyleniyor. 65 inç ile 98 inç arasında değişen boyut seçenekleri sunan ürün, büyük bir merakla bekleniyor. Cihazın özellikleri arasında 3800 nit maksimum parlaklık, Quantum Dot Pro 2024 teknolojisi, 144 Hz tazeleme hızı ve 1.5 ms gecikme bulunuyor. Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

22.04.2024 21:09
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Gündemden düşmeyen TCL, bu sefer de üst düzey televizyon modeli Q10K mini-LED ile konuşuluyor. Art arda piyasaya sürdüğü ürünlerle öne çıkan markanın, bu modelinde parlaklık seviyesi ve siyah renk doğruluğu anlamında önemli bir aşama kaydettiği söyleniyor.

4 farklı boyut ile birlikte gelecek olan ürün, 65 inç ile 98 inç arasında değişen seçenekler sunacak. Oldukça iyi bir satış başarısı yakalaması beklenen cihaz, şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

TCL, üst düzey modeli Q10K mini-LED ile gündemde

Akıllı televizyonun tam 3800 nit maksimum parlaklık seviyesine çıkabilen bir panele sahip olduğu ifade ediliyor. Görüntü anlamında birçok farklı kişiselleştirme opsiyonu sunacağı da söylenen model, yeni nesil Quantum Dot Pro 2024 teknolojisi sayesinde emsalleriyle yarışacak seviyede bir renk doğruluğu sağlayacak. Üründe bulunan özel Hi-Fi ses sistemi ise tam 90W seviyesine varan bir ses gücüne sahip.

TCL, üst düzey televizyon modeli Q10K mini-LED ile gündemde

Cihaz 144 Hz tazeleme hızı ve 1.5 ms gecikme sayesinde oyuncular için de önemli bir seçenek haline gelirken, yeni XDR HVA panel ise yansıma oranını azaltıyor. HDMI 2.1 ve USB 3.0 gibi en çok kullanılan bağlantı seçeneklerini destekleyen Q10K mini-LED'in en küçük modeli, 915 dolarlık fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği ise merakla bekleniyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

TCL, yeni paneliyle rekor kırabilir! İşte o özellik

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TCL yeni nesil akıllı televizyonları ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç TCL marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji TCL, üst düzey televizyon modeli Q10K mini-LED ile gündemde - Son Dakika

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