Tekirdağ'da Model Uçak Yarışması Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Model Uçak Yarışması Heyecanı

Tekirdağ\'da Model Uçak Yarışması Heyecanı
06.05.2026 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen model uçak yarışmasında 100 öğrenci çeşitli kategorilerde kıyasıya yarıştı.

Tekirdağ'da düzenlenen model uçak yarışmasında yaklaşık 100 öğrenci gökyüzüyle buluşarak kıyasıya rekabet etti.

Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Süleymanpaşa ilçesindeki 13 Kasım Stadı'nda organize edilen 2. Model Uçak ve Lastik Motorlu Model Uçak Yarışması yoğun katılımla başladı. Toplam 17 okuldan yaklaşık 100 öğrencinin yer aldığı organizasyonda, ilk gün ilkokul ve ortaokul öğrencileri planör ve lastik motorlu model uçak kategorilerinde yarıştı. Etkinliğin ikinci gününde ise lise öğrencileri aynı kategorilerde mücadele verecek.

Renkli görüntüler yaşandı

Yarışma alanında öğrenciler hazırladıkları model uçakları en uzun süre havada tutabilmek için yarışırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Veliler ve öğretmenler de tribünlerden öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Güner Evren, etkinliğin ikinci kez düzenlendiğini belirterek katılımın her geçen yıl arttığını ifade etti. Organizasyonun iki gün süreceğini aktaran Evren, sonuçların ilerleyen günlerde açıklanacağını söyledi. Etkinliğin temel amacının öğrencileri dijital ortamdan uzaklaştırarak üretime ve teknolojiye yönlendirmek olduğunu vurgulayan Evren, gençlerin havacılık alanına ilgi duymasını hedeflediklerini kaydetti.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tekirdağ'da Model Uçak Yarışması Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:27:03. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Model Uçak Yarışması Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.