Tekirdağlı öğrencilerden büyük başarı: Türkiye ikincisi oldular

Tekirdağ'da lise öğrencileri tarafından geliştirilen "ALTIME-PRO" projesi, Türkiye finallerinde ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, bu yıl düzenlenen lise öğrencileri araştırma proje yarışmasının Türkiye finallerinde psikoloji alanında büyük başarı elde etti. Nörobilim ve algoritma temelli yaklaşımları bir araya getiren "ALTIME-PRO" projesi, Türkiye genelinde ikinci seçildi.

Yaklaşık bir yıl süren çalışmada öğrenciler, akademik kaynaklar ve üniversite öğretim üyeleriyle yapılan görüşmelerle projeyi geliştirdi. Proje kapsamında öğrencilerin zaman yönetimi ve bilişsel farkındalık becerilerini artırmaya yönelik yapay zeka destekli bir model ortaya konuldu.

İstanbul Avrupa Bölgesi'nde birinci olarak finallere katılmaya hak kazanan ekip, Türkiye genelinde binlerce proje arasından seçilen projelerle yarışarak derece elde etti. Öğrenciler ödüllerini TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın'ın elinden aldı.

Projede emeği bulunan öğrenciler Rüzgar Tuna, Zeynep Fatma Göksel ve Zeynep Türkan Yeşilçimen ile danışman öğretmen Selçuk Daloğlu'nun başarısı takdir topladı.

Başarılı öğrencileri Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Solak okulda karşılayarak tebrik etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan öğrencilerden Zeynep Fatma Göksel, "Projemizin adı 'ALTIME-PRO' yani Algoritmik Time Management program, yani algoritmik düşün, zihni geliştir, zamanı yönet projesi ile yola çıktığımız projemizde algoritmik düşünme yaklaşımı ile beraber lise öğrencilerinin zaman yönetim becerilerini analiz etmeye çalıştık biz projemizde. İlk olarak ilimizde bulunan alanında uzman üniversite hocalarımızla zaman yönetimi beynimizin hangi bölgesinde gerçekleşiyor buna dair mülakatlar gerçekleştirdik ve beynimizin ön kısmında bulunan frontal lob ve burada yer alan prefrontal korteks bölgelerinde gerçekleştiğini öğrendik. Ardından okulumuzda bulunan 9. sınıf öğrencilerimize acaba zaman yönetimine ilişkin ihtiyaçları var mı yok mu bunu analiz etmek için bir ihtiyaç analiz formu uyguladık" ifadelerini kullandı.

Zeynep Türkan Yeşilçimen ise "Bu ihtiyaç analizinden sonra katılımcılar zamanı etkin bir şekilde yönetebiliyorlar mı, zaman yönetimini nasıl gerçekleştiriyorlar sorularına cevap bulabilmek adına katılımcılarla bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerin sonrasında katılımcıların zamanı etkin bir şekilde yönetememelerinin nedenlerinin neler olduğunu temalarına ayırdık" dedi.

Rüzgar Tuna da, "Arkadaşlarımın da anlattığı gibi, öğrencilerin zaman yönetimine yönelik sorunlarını analiz edip bir teşhis koyduk ve buna çözüm olarak 'ALTIME-PRO'yu geliştirdik. 'ALTIME-PRO' algoritmik düşünme yaklaşımını temel alıyor. Zaman yönetimi ve zihin yönetimi olmak üzere iki atölyeden oluşuyor. Kişinin prefrontal korteksini aktive ederek zaman yönetimi becerilerinin gelişimini hedefleyen bir proje çalışması yaptık. Biz burada öğrencilerimizi deney ve kontrol grubu olmak üzere ikiye ayırdık ve kendilerine iki ay boyunca beynin yapısı ve işlevleri, algoritma, prefrontal korteks, zaman yönetim teknikleri, zamanın etkin yönetimi, sosyal medya gibi dopamin tuzakları ve bunlarla alakalı çalışmalar yaptırdık. Bunlar hem sunuma hem de uygulamaya dayalıydı. İki aylık çalışmaların sonucunda öğrencilerimiz yüzde 35'lik bir artış kaydettiler. Bunun yanında bir de internet sitemiz ve yapay zekamız bulunuyor. Bu internet sitesinde proje hakkında bilgiler, algoritma, zaman yönetimi hakkında bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Podcast ve bilişsel oyunlarımız bulunuyor. Yapay zekayı da biz kendimiz eğittik, kişiselleştirilmiş bir yapay zeka. Sorduğunuz sorulara prefrontal korteks, algoritma ve zaman yönetimi teknikleri çerçevesinde özelleştirilmiş cevaplar verebiliyor. Projemiz bin 500 proje arasından İstanbul'a davet aldı ve İstanbul Avrupa'da 100 proje arasından psikoloji alanında bölge birincisi seçildi. Sonrasında Ankara'ya davet aldık, ve Ankara'da 216 proje arasından psikoloji alanında yine Türkiye ikincisi olduk. Burada yaşadığımız tecrübeler çok güzel, kurduğumuz arkadaşlıklar ve dinlediğimiz insanlar, çok değerli profesörler ve jürilerin karşısına çıktık. Orada yaşadığımız atmosfer ve tabii ki bakanlarımızdan aldığımız ödül hiçbir şeye değişilmezdi" dedi.

Okulun bilişim teknolojileri öğretmeni Selçuk Daloğlu da öğrencileri tebrik etti. - TEKİRDAĞ