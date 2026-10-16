TEKNOFEST 2026 finalistleri Cizre Kaymakamı Baycar'ı makamında ziyaret etti - Son Dakika
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TEKNOFEST 2026 finalistleri Cizre Kaymakamı Baycar'ı makamında ziyaret etti

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TEKNOFEST 2026 finalistleri Cizre Kaymakamı Baycar\'ı makamında ziyaret etti
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TEKNOFEST 2026'da Türkiye finallerine kalan Cizreli öğrenciler, danışman öğretmenleriyle Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'ı ziyaret etti. Baycar, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek desteklerinin süreceğini belirtti.

TEKNOFEST 2026'da dereceye giren Cizreli öğrenciler ve danışman öğretmenleri, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST 2026'da büyük başarı elde eden Cizre Fen Lisesi ve Cizre İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, kazandıkları derecelerin ardından Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı ziyaret etti. Başarılı öğrencileri ve danışman öğretmenleri makamında kabul eden Kaymakam Baycar, gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yarışma kapsamında önemli projelere imza atan Cizre Fen Lisesi öğrencileri, "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması" kategorisinde Türkiye finallerine kalmayı başardı. VITAL takımı, deprem anında güvenli ve hızlı tahliyeyi sağlamak amacıyla otomatik tahliye, acil durum aydınlatması ve kilitsiz kapı sisteminden oluşan projesiyle dikkat çekti. ESSA-TECH Takımı ise biyobozunur malzemeler, NFC ve dijital takip teknolojilerini bir araya getiren "Magnesis Nexa" projesiyle finallerde Cizre'yi temsil etti.

Akıllı performans tişörtü ile Türkiye finaline kaldılar

İlkokul düzeyinde de Cizre İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. "Can Dostum Takımı" tarafından geliştirilen ve "Sağlıklı ve İyi Yaşam Teknolojileri" İlkokul Kategorisinde yarışan "Enerji Takip-Akıllı Performans Tişörtü (ETAP)" projesi Türkiye finallerine kalma başarısı gösterdi. Kaymakamlık makamında gerçekleşen görüşmede Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Cizre'nin adını teknoloji ve bilim dünyasında duyuran öğrencileri, öğretmenleri ve emeği geçen herkesi tebrik ederek desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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