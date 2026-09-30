TEKNOFEST Güneydoğu'da SAS komandoları EYP'yi Bayraktar TB2 ile etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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TEKNOFEST Güneydoğu'da SAS komandoları EYP'yi Bayraktar TB2 ile etkisiz hale getirdi

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TEKNOFEST Güneydoğu\'da SAS komandoları EYP\'yi Bayraktar TB2 ile etkisiz hale getirdi
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Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu'da SAS komandoları, senaryo gereği tespit edilen EYP'yi Bayraktar TB2 desteğiyle patlatarak etkisiz hale getirdi. Helikopterle sızma yapan komandoların imha anını festival alanındaki binlerce vatandaş ilgiyle izledi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu festivalinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SAS (Sualtı Savunma) komandoları, senaryo gereği tespit edilen EYP'yi (el yapımı patlayıcı) patlatarak etkisiz hale getirdi.

Türkiye'nin milli insansız hava aracı Bayraktar TB2'in havadan destek verdiği operasyonda, kahraman komandolar havadan helikopter ile sızma yaparak patlayıcının bulunduğu hedef noktayı emniyete aldı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kontrollü şekilde patlatılan EYP'nin imha edilme anı, festival alanını dolduran binlerce vatandaş tarafından büyük bir merak ve ilgiyle takip edildi. Gençlerin ıslık çalarak ve büyük bir hayranlıkla izlediği tatbikatın heyecan dolu o anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: TEKNOFEST Güneydoğu'da SAS komandoları EYP'yi Bayraktar TB2 ile etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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