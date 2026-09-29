TEKNOFEST Güneydoğu yarın Şanlıurfa'da açılıyor, KAAN'ın mockup'ı ilk kez sergilenecek - Son Dakika
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TEKNOFEST Güneydoğu yarın Şanlıurfa'da açılıyor, KAAN'ın mockup'ı ilk kez sergilenecek

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TEKNOFEST Güneydoğu yarın Şanlıurfa\'da açılıyor, KAAN\'ın mockup\'ı ilk kez sergilenecek
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Şanlıurfa, yarın TEKNOFEST Güneydoğu'ya ev sahipliği yapacak. Milli muharip uçak KAAN'ın bire bir ölçekli mockup'ı etkinlikte ilk kez sergilenecek; KAAN'ı inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirirken devletin imkanlarını görmenin gurur verici olduğu ifade ediliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen milli muharip uçak KAAN'ın bire bir ölçekli mockup'ı TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk kez vatandaşlara sergilenecek.

TEKNOFEST Güneydoğu, kadim topraklar Şanlıurfa'da yarın kapılarını açacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen milli muharip uçak KAAN'ın bire bir ölçekli mockup'ı TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk kez sergilenecek. 5'inci nesil savaş uçağı KAAN, ihtişamıyla göz kamaştırırken KAAN'ı yakından inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

"Devletimizin bu kadar imkanı olduğunu görmek bizi fazlasıyla sevindiriyor"

KAAN'ı inceleyen vatandaşlardan Fatih Mizan, "Fazlasıyla mutluyuz. Gurur verici bir şey. Böyle bir etkinlik Urfa'da düzenlendiği için çok mutluyuz. Devletimizin bu kadar imkanı olduğunu görmek bizi fazlasıyla sevindiriyor" dedi.

Kaynak: İHA
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