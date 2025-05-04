TEKNOFEST KKTC'ye İlgi Beklentiyi Aştı - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST KKTC'ye İlgi Beklentiyi Aştı

Prof. Dr. Naci İnci, TEKNOFEST KKTC'ye olan ilginin yüksek olduğunu belirtti.

04.05.2025 11:23
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, TEKNOFEST KKTC'ye ilginin beklentinin üstünde olduğuna dikkati çekerek, "TEKNOFEST'in yurt dışına daha fazla açılacağına inanıyorum." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC, son gün etkinlikleri ile devam ediyor.

Festivali değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, AA muhabirine, TEKNOFEST'in, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

İnci, TEKNOFEST'e, başladığı günden bugüne Boğaziçi Üniversitesi olarak paydaş olduklarının altını çizerek, "TEKNOFEST, her yıl heyecanı daha çok artan, insanları daha çok motive eden, öz güveni daha çok artan bir etkinlik oldu. Bir dünya markası oldu. Bu açıdan ülkemizin çok kıymetli bir şey kazandığına inanıyorum." şeklinde konuştu.

TEKNOFEST KKTC'ye ilginin yoğun olduğuna değinen İnci, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki nüfusa baktığınız zaman biz bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Çok mutlu ve gururluyuz." dedi.

İnci, festival alanında bulunan Boğaziçi Üniversitesi standına olan ilgiden de memnun olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Boğaziçi Üniversitesi olarak burada birkaç tane standımız var. Yapay zeka ve kimya mühendisliği ile ilgili bölümlerimiz var. Kandilli Rasathanesi'nin takip ettiği ölçümleri yapan bir bölüm var. Oldukça ilgi çekiyor. İnsanlar Kandilli'nin yaptığı ölçümleri burada canlı olarak takip ediyorlar. Özellikle bu son İstanbul depremlerinden sonra insanların deprem ölçümlerinin nasıl yapıldığına dair ciddi bir ilgisi var. Hem bilgilendirme hem de bilinçlendirme açısından önemli bir aktivite."

İnci, TEKNOFEST'in sıradanlaşmayan bir etkinlik olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"TEKNOFEST'in en önemli özelliği heyecanının ve motivasyonun artarak devam etmesi. Bu açıdan çok sevindirici bir şey ve çok umut veriyor. TEKNOFEST'in yurt dışına daha fazla açılacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST KKTC'ye İlgi Beklentiyi Aştı - Son Dakika

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