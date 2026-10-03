TEKNOFEST Şanlıurfa'da dünya dron şampiyonasını Güney Koreli Choi Wonkyun kazandı - Son Dakika
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TEKNOFEST Şanlıurfa'da dünya dron şampiyonasını Güney Koreli Choi Wonkyun kazandı

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Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'te düzenlenen Dünya Dron Şampiyonası finalini Güney Koreli pilot Choi Wonkyun kazandı. Minjae Kim ikinci, Bulgaristanlı Dimo Shterev üçüncü olurken kupaları Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün verdi.

TEKNOFEST Güneydoğu'da Dünya Dron Şampiyonası'nda ilk üçe giren yarışmacılar, kupalarını TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün elinden aldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 4. gününde devam ediyor.

Etkinliğin önemli yarışmalarından ve kıyasıya rekabete sahne olan Dünya Dron Şampiyonası'nın final yarışına, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Ya Allah, Bismillah, Go" sözleriyle start verdi.

Yarışlarda Güney Koreli iki, Bulgaristanlı bir ve Japon bir pilotun kontrol ettiği dronlar, startın ardından 1 dakikalık yarışta hedeflenen parkuru tamamlamak için havalandı. Kıyasıya süren rekabetin sonunda Güney Koreli dron pilotlarından Choi Wonkyun birinci, Minjae Kim ikinci, Bulgaristanlı pilot Dimo Shterev ise üçüncü oldu.

Şampiyonları tebrik etmek üzere parkura inen Bayraktar ve Görgün, başarılarından dolayı yarışmacıları tebrik ederek kupalarını verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TEKNOFEST Şanlıurfa'da dünya dron şampiyonasını Güney Koreli Choi Wonkyun kazandı - Son Dakika
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