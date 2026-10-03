TEKNOFEST Şanlıurfa'da SOLOTÜRK lideri Bakıcı gençlerin pilotluk hayaliyle duygulandı - Son Dakika
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TEKNOFEST Şanlıurfa'da SOLOTÜRK lideri Bakıcı gençlerin pilotluk hayaliyle duygulandı

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TEKNOFEST Şanlıurfa\'da SOLOTÜRK lideri Bakıcı gençlerin pilotluk hayaliyle duygulandı
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SOLOTÜRK pilotları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gösteri uçuşları yaptı. Ekip Lideri Yarbay Murat Bakıcı, gençlerin savaş pilotu ve SOLOTÜRK pilotu olma isteğinden duygulandığını, amaçlarının Türk havacılığını sevdirmek olduğunu söyledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün pilotları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da gerçekleştirdikleri gösteri uçuşlarıyla gençlerin pilotluk hayallerine ilham verdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında nefes kesen gösteriler sunan SOLOTÜRK'ün pilotları, daha sonra Türk Hava Kuvvetlerinin standında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

SOLOTÜRK Ekip Lideri Yarbay Murat Bakıcı, AA muhabirine, TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'da bulunmaktan çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

TEKNOFEST Güneydoğu sayesinde birçok insana ulaşma ve dokunma fırsatı bulduklarını aktaran Bakıcı, "Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST sayesinde burada hayatında belki ilk defa yakından savaş uçağı gören çocuklarımızla onlara dokunma fırsatı bulduk. Bu arkadaşlarımıza gelecekte hangi mesleği yapmak istediklerini sorduğumuzda, gözlerini gökyüzüne çevirerek yüksekleri hedeflediler. Konuştuğum gençlerimiz 'gelecekte savaş pilotu olmak istiyoruz, SOLOTÜRK pilotu olmak istiyoruz' dediklerinde de gerçekten çok duygulandım. Çünkü bizim amacımız gençlerimize Türk havacılığını sevdirmek ve onları aramıza katabilmek. Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST sayesinde de bunun için de çok güzel bir ortam, zemin hazırlamış olduk, hazırlanmış olduk." dedi.

SOLOTÜRK gösterilerinin Türk milletinin gökyüzündeki gururunu yansıttığını belirten Bakıcı, ekibin yalnızca hava gösterileri yapan bir topluluk olmadığını söyledi.

Bakıcı, SOLOTÜRK personelinin aynı zamanda muharip görevlerini sürdürdüğünü aktararak şöyle devam etti:

"SOLOTÜRK gösteri ekibi sadece bir gösteri ekibi değil. SOLOTÜRK gösteri ekibinin asıl pilotları savaş pilotları, diğer bütün personeli de muharip olarak görevine devam eden ekip. Dolayısıyla yaptığımız her gösteride bu savaşçı ruhumuzu ortaya koyuyoruz. Bütün dünyaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü gösteriyoruz aslında yapmış olduğumuz gösterilerde."

"Kokpit içerisinde fırtınalar kopuyor"

Bakıcı, F-16'da 4 bin 500 saatin üzerinde uçuş tecrübesine sahip olduğunu belirterek, yaklaşık 21 yıllık uçuş hayatının ardından bu deneyime ulaştığını ifade etti.

SOLOTÜRK pilotu olma sürecine ilişkin bilgi veren Bakıcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kriterleri karşılayan personelin ilana başvurduğunu, değerlendirmelerin ardından uygun görülenlerin seçildiğini anlattı.

Yaklaşık 3 ay süren zorlu eğitim sürecinde "sıfır hata" prensibiyle hareket ettiklerini belirten Bakıcı, eğitimi başarıyla tamamlayanların gösteri pilotu olmaya hak kazandığını söyledi.

Gösteri uçuşlarının dışarıdan izlenildiği kadar kolay olmadığını vurgulayan Bakıcı, şöyle konuştu:

"Dışarıdan hareketleri görürken gerçekten çok keyifli, F-16 çok tatlı bir şekilde yunuslama hareketi yapıyor. Ama gelelim kokpit içerisinde fırtınalar kopuyor tabii ki. Çünkü burada ani G değişimleri, ani basınç değişimleri, bir de yere yakın olarak uçtuğumuz için akrobasi uçuşlarında minimum irtifamız 30 metre civarında. Bu nedenle risk faktörü artıyor. Ama eğitimlerimizde, yapmış olduğumuz bu 3 aylık süreç içerisindeki eğitimlerde hem simülatörde hem de fiziki olarak uçuş görevlerinde bu konuda tecrübe kazanıyoruz. Yeni yetişen arkadaşlarımızı da yetiştiriyoruz."

Bakıcı, gençlere hedeflerini yüksek tutmaları ve gökyüzünü hedeflemeleri çağrısında bulunarak onları SOLOTÜRK ailesine katılmaya davet etti.

Kaynak: AA
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