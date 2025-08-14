TEKNOFEST Türkçe Yarışması Kocaeli'de Başladı - Son Dakika
TEKNOFEST Türkçe Yarışması Kocaeli'de Başladı

14.08.2025 14:59
Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması, 40 takım ve 171 yarışmacıyla başladı.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, Bilişim Vadisi'nde başladı.

Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi kampüsünde Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve Bilişim Vadisi yürütücülüğünde düzenlenen yarışma, 40 takım ve 171 yarışmacının katılımıyla düzenleniyor.

Yarışmayla katılımcıların, Türkçe metinlerin işlenmesi için gerekli kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphanelerin ve veri kümelerinin hazırlanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

"Serbest" ve "Senaryo" kategorilerindeki sunumları değerlendirme sürecine giren yarışmacılar, iki gün boyunca kozlarını paylaşacak. Yarışmada iki kategoride de dereceye girenlere 120 bin, 100 bin ve 80 bin lira değerinde ödül verilecek.

"Milletimizin hafızasını ve kimliğini geleceğe taşıyoruz"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, yarışmacılara hitaben yaptığı konuşmada, Türkçe'nin zenginliğini çağın en güçlü donanım aracı olan teknolojiyle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yarışmanın kendileri için teknik bir etkinliğin ötesinde olduğunu dile getiren Tüzgen, "Dilimizin sesini, ana taşıyıcısı dil olan kültürümüzü ve mana dünyamızı dijital çağın sahasına taşıma gayretidir. 2021 yılından beri sürdürdüğümüz bu yarışmada algoritmalar, veri setleri, yazılım satırları arasında milletimizin hafızasını ve kimliğini de geleceğe taşıyoruz." dedi.

Türkçenin teknolojiye entegre olmasını hedeflediklerini vurgulayan Tüzgen, "Bilişim Vadisi olarak kurmuş olduğumuz 'Türkiye Açık Kaynak Platformu' üzerinden bu zamana kadar yapılan tüm yarışmalar ve geliştirmeler online ortamlarda sunulmakta. Yarışmacılarımız önceki yılların çalışmalarına erişebilmekteler." diye konuştu.

Tüzgen, dilini kaybedenin istikametini de kaybedeceği görüşünü aktararak, "Burada başlattığımız yolculuğu sadece bir yarışma süreci olarak görmeyin. Yazacağınız her satır, kod, dilimizin dijital dünyada nefes almasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun da temel amaçlarından birinin beşeri sermaye olduğunu belirtti.

Yarışmacıların birer girişimci olması ve dünyayı değiştiren fikirler vermeleri beklentisi içerisinde olduklarına değinen Uzun, "Dene yap ile başlayan daha sonra TEKNOFEST ile devam eden ve milyar dolar sermayelere girişimci olarak ulaşacağınız girişimleri yapabileceğiniz yerin tam merkezindesiniz." dedi.

Doğal dil modellemesiyle ilgili aktif çağrıları olduğunu aktaran Uzun, "50 milyon liraya kadar hibe veriyoruz arkadaşlar. Yeter ki Türkçe modeller üzerinde iyileştirmeler yapın, Türkçeye özgü, konuşabilen ve anlayabilen modeller geliştirin diye. Mevcut dil modelleri halen daha Türkçemizde bulunan bazı kelimeleri tam manasıyla hecelemeyi bile başaramıyorlar." şeklinde konuştu.

"Gençlerimizin yapay zekayı kullanması doğrultusunda alanlar açıyoruz"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır ise TEKNOFEST kapsamında 2025 yılında 57 ana ve 138 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlediklerini kaydetti.

Hıdır, 2025 yılında 1,2 milyondan fazla gencin teknoloji yarışmalarına başvuru yaptığını, bu sayının 2018 yılında 20 bin katılımcı olduğu bilgisini verdi.

Yapay zeka çağında olunduğunun altını çizen Hıdır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin teknoloji takımı olarak TEKNOFEST'te düzenlediğimiz birçok yarışmada, gençlerimizin yapay zekayı her alanda kullanması doğrultusunda alanlar açmaya gayret ediyoruz. Diğer paydaş kurumlarımızla hackathonlar, yapay zeka odaklı yarışmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK ile düzenlediğimiz yapay zeka dil yarışmaları var."

Yarışma, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

