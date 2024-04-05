Teknoloji Muhabbeti 25. bölüm bu akşam sizlerle

Citroen e-C4: Elektrikli Mobiliteyi İlerletmek İçin Yeni Bir Adım

Citroen, elektrikli mobiliteyi ilerletmek için tamamen elektrikli ë-C4 modeliyle adımlarını sürdürüyor. Marka, herkesin erişimine uygun ulaşım sağlama hedefiyle Türkiye'de ë-C4'ü piyasaya sürdü. ë-C4, müşteri gereksinimlerini karşılayan ve erişilebilir şarj özelliği ile ideal bir teknoloji çözümü sunuyor. 50 kWh ve 54 kWh kapasiteli batarya ile 100 kW DC şarj gücüyle birleştirerek rakiplerinden daha iyi şarj süreleri sunmayı başarıyor. ë-C4, günlük kullanımda sessiz, sarsıntısız ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunarken, uzun yolculuklar için de optimize edilmiş elektrik tüketimi sağlıyor. Türkiye'de 1.555.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta bulunuyor.