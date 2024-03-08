Son dönemde adından sıkça söz ettiren Telegram, bu kez de yayınladığı yeni güncelleme ile gündeme geldi. Uygulamanın yaratıcısı Pavel Durov tarafından yapılan açıklamada, artık kullanıcıların bireysel hesaplarını kolaylıkla işletme hesabına dönüştürebileceği söylendi. Böylece bu hesaba sahip olacak birçok kullanıcı, lokasyon ve mesai saati gibi bilgileri profilinde sıralayabilecek.
Bu yeniliğin, özellikle küçük işletme sahipleri için oldukça önemli olduğu belirtiliyor. Çünkü diğer birçok platformda kuruluş hesabı açabilmek için büyük ücretler vermek gerekmekte. İşte tüm detaylar…
Telegram, kapsamlı bir güncelleme yayınlıyor
İşletme hesabının dikkat çeken diğer bir özelliği ise, ulaşan kişilere otomatik olarak hazırlanmış cevapları verebilmesi olarak gösteriliyor. Böylece büyük bir zaman tasarrufu sağlanırken, müşteriler de aradıkları cevaba çok daha kısa bir süre içinde ulaşabiliyor.
Ayrıca metin renklendirme özelliği de bu hesaplar için aktif oluyor. Bu gelişmeler birçok Telegram kullanıcısı tarafından memnuniyetle karşılanırken, uygulamanın kullanılma sıklığı da artış trendine girdi.
Durov'un yaptığı diğer bir açıklama ise, işletme hesaplarına getirilecek yeni yapay zeka fonksiyonları oldu. Bu fonksiyonlar sayesinde müşteriler akıllı sohbet robotlarıyla iletişime geçerek yaşadıkları sorunlara çözüm bulabilecekler.
Bu yeniliğin de önümüzdeki ay içinde platforma gelmesi bekleniyor. Telegram'ın ayda 200 milyon aktif kullanıcıya sahip WhatsApp Business ile mücadelesi etmesi zor gibi görünse de, yapılan bu son atılımın oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz.
WhatsApp, menü güncellemesi getiriyor!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Telegram'ın uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Telegram, kullanıcıların bireysel hesaplarını işletme hesabına dönüştürme özelliği getirdi - Son Dakika
TikTok kullanıcıları, Amerikan kongresinin platformu kapatma kararı sonrası sürekli telefonla arayarak durma noktasına getirdi. TikTok yönetimi kullanıcılara platformun kapatılmaması için haklarını aramalarını önerdi. Bu öneriyi ciddiye alan bazı kişiler, kongreyi telefon yağmuruna tutarak platformun kapatılmasını önledi. Ancak bu olay, Amerikan demokrasisine zarar verdiği düşünülüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin SİHA'ları ve insansız hava araçlarının sadece Türkiye'nin değil, 30'dan fazla ülkenin semalarını koruduğunu söyledi. Kacır, Şebinkarahisar Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'nin çehresinin değiştiğini ve bir üretim üssüne dönüştüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyada bir numara olduğunu vurguladı.
Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sunarak kendi ekosistemini değiştirmeye devam ediyor. Avrupa Birliği bölgesinde geçerli olan güncellemeler, App Store'un tekel olmasını engelliyor. Türkiye'yi nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor. Güncelleme ile birlikte App Store'da büyük değişiklikler, Apple Podcasts'te transkriptler, HomePod için SharePlay özelliği ve yeni emoji karakterleri gibi birçok özellik kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca CarPlay, iMessage güvenlik güncellemesi ve gelecekteki özelliklere dair işaretler de güncelleme ile birlikte geliyor.
Salesforce, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin idari yüklerini azaltmayı amaçlayan iki yeni yapay zeka aracını tanıttı. Einstein Copilot: Health Actions, doktorların hasta yönetimini kolaylaştırırken, Assessment Generation: Değerlendirme oluşturma aracı ise sağlık çalışanlarının hastalarla ilgili kritik bilgileri daha hızlı işlemelerine yardımcı oluyor. Bu teknolojik yenilikler, sağlık sektöründe daha etkili ve verimli hizmetler sunulmasını sağlayabilir ve çalışan tükenmişliği sorununa çözüm olabilir.
TSMC, son 2 ayda %9.4'lük bir gelir artışı yakalayarak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin piyasa değeri 773 milyar doları aşarken, önümüzdeki dönemde 1 trilyon dolar barajını da aşması bekleniyor. Yapay zeka trendinin artmasıyla çip talebi de artarken, çip üreticileri bu talebi karşılamakta zorlanıyor.
Elon Musk, X platformundaki beğeni ve yeniden yayınlanma sayısı gibi istatistiklerin gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, bu ayrıntıların platformun ana amacından saptığını ve görüntü kirliliğine yol açtığını savundu. Musk'ın bu açıklamaları, X kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri bu kararı mantıklı bulurken, kimileri beğeni sayısını görmek istediklerini söylüyor. Elon Musk'ın gelecek için birçok yenilik yapacağı düşünülüyor.
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang kentinde bulunan Hainan ticari uzay aracı fırlatma sahasının inşaatı devam ediyor. Fırlatma sahasının 1 numaralı rampası tamamlanmış durumda ve hata ayıklama aşamasında. 2 numaralı rampa ise hala inşaat aşamasında ve yönlendirme teknesinin ana gövdesinin kaplaması tamamlanmış durumda.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şebinkarahisar'da gerçekleşecek 7 projeye 20 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı. Bakan Kacır, projelerin imza törenine katıldı ve Şebinkarahisar'ın kalkınmasını ve refahını sürdüreceklerini belirtti.
İzmir Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı - Optic World İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından düzenlenen bir açılış töreniyle başladı. Fuar, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ergün Karaçanak ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in konuşmalarıyla açıldı. Optik ve gözlük sektöründe yerli ve milli markaların oluşturulmasını hedefleyen fuar, optik ürünler, gözlük aksesuarları, oftalmolojik cihazlar ve hizmetler gibi birçok ürün ve hizmeti ziyaretçilere sunuyor. Fuar, 10 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?