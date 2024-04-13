Tesla Kullanıcısı Yazılım Güncellemesi Sırasında Aracında Mahsur Kaldı

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Yayınladığı güncellemeler ile araçlarına yenilikçi özellikler kazandıran Tesla, bu kez bir kullanıcısının isyanı ile gündeme geldi. Brianna Janel adlı TikToker, Tesla marka aracında yazılım güncellemesi yaparken içeride mahsur kaldığını açıkladı. İşte detaylar…

Tesla, yazılım güncellemesi sırasında aracı kilitliyor mu?

TikToker, aracın iç ekranında gösterilen bir mesaja göre yazılım güncellemesinin 24 dakika süreceğini düşündüğünü belirterek, "Güncelleme sırasında beklediği yemek siparişimin hazır olmasını beklerken iş görüşmesine girdim. İş görüşmem bittiğinde güncelleme devam ediyordu ve aracın içi 115 F (yaklaşık 46 santigrad) sıcaklığa ulaştı." ifadelerine yer verdi.

18.3 milyon izlenen ilk videosundan sonra yeni bir açıklama yapan TikToker, arabada güncelleme yaparken içeride kilitli kalmanın kötü bir durum olduğunu ifade etti. Janel, viral videosunda "Hafiften panikliyorum, umarım havasız kalmam. Kapıları veya pencereleri açamıyorum aksi takdirde arabamı potansiyel olarak hasar verebilirim" dedi.

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Tesla'nın kullanıcı kılavuzunda, yazılım güncellemeleri sırasında bazı güvenlik özelliklerinin devre dışı bırakıldığını ve güncelleme yüklenirken kapıların veya pencerelerin açılmaması gerektiğini, aksi halde "aracın hasar görebileceği" uyarısı bulunuyor.

Kılavuz, hangi tür hasarın olabileceğini belirtmiyor, ancak Model 3'ün fiyatının 38.990 dolar ve bir Model X'in fiyatının 79.990 dolar olduğu düşünüldüğünde, kullanıcılar bunu riske atmamak için ciddi bir mali teşvike sahip olduğunu belirtiyor.

Daha sonra yayınladığı bir videoda Janel, Tesla'sını yaklaşık 6 yıldır sahip olduğunu, ancak bu güncellemeyi içerideyken yapmaya karar verdiğini söyledi. Janel ve Tesla yetkilileri, basın tarafından yöneltilen sorulara henüz yanıt vermedi.