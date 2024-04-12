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Elektrikli otomobil devriminin fitilini ateşleyen Tesla, eskisi kadar piyasaya hakim olmasa da hala heyecan uyandırmaya devam ediyor. Bu anlamda en hızlı ve en çabuk hızlanan Tesla olan Model S Plaid, bu unvanlarının hakkını veren yeni yarış koltuğu güncellemesi ile karşımızda.

Tesla Model S Plaid için yeni yarış koltukları

En hızlı Tesla olan Model S Plaid, 1 Nisan 2024 sonrası üretilen tüm modellerine yarış koltuğu eklemeye başladı. Renklerini pistlerden ilham alan koltuk beyaz ağırlıklı yapıda ve siyah şeritlere sahip.

Model S Plaid koltuklarının yan tarafları da yine otomobil sporlarından ilham aldı. Yanal destekleri artan koltuklar, daha konforlu bir sürüş vaat ediyor. Tesla, yeni Model S Plaid yarış koltuklarını özel bir süet kumaşla kapladı.

New Model S Plaid Sport Seats If you know what high-G cornering means, these seats are for you – Increased lateral support – Modular seat architecture for comfort & support, plus same 12-way power adjust, heating & ventilation – High performance suede for increased grip &… pic.twitter.com/Up7fCVo6SL — Tesla (@Tesla) April 12, 2024

Bu kumaş sayesinde yarış koltukları daha hafif hale geldi. Aynı zamanda koltuklar sürüş sırasında sürücünün koltuğu daha iyi kavramasını da sağlıyor.

Yeni koltuklar konforu artırmak ve daha iyi bir sürüş hissi için 12 yönlü bir güç ayarı ile geliyor. Böylece sürücülere çok daha fazla kişiselleştirme imkanı sunuluyor. Aynı zamanda bu yeni yarış koltukları ısıtma ve havalandırma özelliğine de sahip.

Tesla, otopilot kazasında kusurlu bulundu!

Tesla Model S Plaid hem en hızlı hem de en çabuk hızlanan Tesla modeli. Bu anlamda Tesla Model S Plaid modelini bir kullanıcı 328 km hıza kadar çıkarmayı başardı. Yine kullanıcı testlerinde Model S Plaid 0-100 km çıkış süresi 1,9 saniye civarında. Modelin 0'dan 100 km hıza çıkış süresi ise resmi rakamlarda 2.1 saniye. Yine Tesla, Model S Plaid için azami hızı da 322 km olarak açıklamış durumda.

Yeni koltuklar herhangi bir ek ücret ödemeden standart olarak karşımıza çıkacak. Peki sizce Tesla Model S Plaid yeni yarış koltukları nasıl olmuş Yorumlarınızı bekliyoruz.

Tesla Model S Plaid teknik özellikleri