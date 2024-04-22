Tesla, otonom sürüş yazılımında fiyat indirimi yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Tesla, otonom sürüş yazılımında fiyat indirimi yapacak

Tesla, otonom sürüş yazılımında fiyat indirimi yapacak

Tesla, Full Self-Driving (FSD) isimli otonom sürüş yazılımının fiyatında 4 bin dolarlık bir indirim yapacağını duyurdu. Böylece yazılımın daha ulaşılabilir hale gelmesi ve daha çok otomobilde kullanılması hedefleniyor. FSD, 8 bin dolarlık yeni fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Tesla'nın bu kararı, elektrikli araç sektöründeki talep düşüşü ve rekabetin artmasıyla alındı. Otonom sürüş teknolojisinin popülerliğinin yeniden artması bekleniyor.

22.04.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gündemden düşmeyen firmalardan Tesla, bu sefer de otonom sürüş yazılımı hakkında aldığı kararla konuşuluyor. Full Self-Driving (FSD) isimli yazılımın fiyatında gözle görülür bir indirim yapılacağı söylenmekte. Böylece yazılımın daha ulaşılabilir bir hale gelerek, daha çok otomobilde kullanılması bekleniyor.

Amerika ve Kanada pazarında şimdiye kadar yaklaşık 12 bin dolar seviyesinde satılan FSD, tam 4 bin dolarlık bir indirimle 8 bin dolarlık yeni fiyat etiketiyle resmi olarak satışa sunulacak. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Tesla, otonom sürüş yazılımı hakkında şok bir karar verdi

Geçtiğimiz günlerde de birçok modelinde önemli fiyat indirimlerine giden firma, böylelikle daha çok kullanıcıya hitap etmeyi amaçlıyor. Elektrikli araç sektöründeki talep düşüşü ve birçok rakip markanın ortaya çıkması da, bu kararın alınmasında kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Sürekli olarak geliştirilen FSD tam olarak bir otonom sürüş vaat etmese de, konfor anlamında emsallerine oranla daha iyi bir deneyim sunuyor.

Tesla, otonom sürüş yazılımında fiyat indirimi yapacak

Son dönemde tatsız kazalarla gündeme gelen otonom sürüş teknolojisinin, bu indirimle birlikte yeniden eski popülerliğine kavuşabileceği düşünülüyor. Durumu yakından takip eden Tesla CEO'su Elon Musk'ın, konuyla ilgili yapacağı açıklama ise merakla bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Tesla, sitesindeki 800 bin TL'lik hatasını düzeltti!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla bu son hamlesi ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Tesla marka bir elektronik otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tesla, otonom sürüş yazılımında fiyat indirimi yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 20:40:49. #1.13#
SON DAKİKA: Tesla, otonom sürüş yazılımında fiyat indirimi yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement