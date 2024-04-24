Tesla, Robotaxi yolcu taşıma uygulamasının önizlemesini paylaştı - Son Dakika
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Teknoloji

Tesla, Robotaxi yolcu taşıma uygulamasının önizlemesini paylaştı

Tesla, Robotaxi yolcu taşıma uygulamasının önizlemesini paylaştı

Tesla, son finansal raporunda yeni Robotaxi yolcu taşıma mobil uygulamasının önizlemesini paylaştı. Uygulama, bekleyen yolcuya bilgi veren Summon düğmesiyle başlıyor ve yolculara aracın içini istedikleri sıcaklığa ayarlama ve bekleme süresi ile araç kapasitesi hakkında bilgi alma gibi özellikler sunuyor. Henüz tamamen otonom olmasa da, Tesla'nın Robotaxi projesi ciddi bir adım olarak görülüyor. Ancak, güvenlik ve düzenleyici konuların çözülmesi gerekmektedir.

24.04.2024 13:09
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Tesla, yeni Robotaxi yolcu taşıma mobil uygulaması önizlemesini şirketin son finansal raporunda paylaştı. CEO Elon Musk, Ağustos ayında uzun süredir beklenen Robotaxi projesini açıklayacağını duyurmuştu. Şirket, yeni uygulamanın beş ekran görüntüsünü sundu.

Tesla Robotaxi uygulamasının önizlemesi yayınlandı

Uygulama, "Summon" (Çağır) düğmesi ile başlıyor ve bekleme süresi hakkında bilgi veriyor. Diğer ekranlar, bekleyen yolcuya doğru ilerleyen bir aracı gösteren 3D harita içeriyor. Yolcular, beklerken aracın içini istedikleri sıcaklığa ayarlayabiliyor ve bekleme süresi ile araç kapasitesi hakkında bilgi alabiliyorlar.

Tesla, Robotaxi yolcu taşıma uygulamasının önizlemesini paylaştı

Araç geldikten sonra, ekran yolculuk rotasını gösteriyor ve müzik seçimi gibi kontrol seçenekleri sunuyor. Bu yeni uygulama, tipik bir yolcu taşıma uygulaması gibi görünüyor, fakat daha "Tesla'ya özgü" bir his taşıyor. Henüz tamamen otonom bir Robotaxi olmasa da, Musk uzun süredir Tesla'nın otonom araçlarla yolcu taşımayı planladığını belirtmişti.

Musk, müjdeyi verdi! Tesla Robotaxi geliyor

Şirket, 2023'teki bir etkinlikte tamamen kapalı bir robotaxi konsept aracı göstermişti. Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi konusundaki vaatleri henüz tam anlamıyla gerçekleşmemiş olsa da, bu yeni uygulama Tesla'nın Robotaxi projesi konusunda ciddi olduğunu gösteriyor. Robotaxi, Tesla sahiplerinin araçlarını boşta olduklarında para kazanmak için kullanmalarına olanak sağlayarak yeni bir gelir modeli sunabilir.

Ancak, Tesla'nın şu anda tamamen otonom sürüşe geçememesi, yasal ve güvenlik sorunları nedeniyle Robotaxi hizmetinin piyasaya sürülmesini geciktirebilir. Tesla'nın Robotaxi yolcu taşıma uygulamasının önizlemesi, şirketin otonom sürüş konusundaki kararlılığını ve yenilikçi yaklaşımını gösteriyor.

Tesla, Robotaxi yolcu taşıma uygulamasının önizlemesini paylaştı

Uygulama, Tesla sahiplerinin ve kullanıcıların Robotaxi hizmetini nasıl kullanabileceğini gösteren bir ön bakış sunuyor. Ancak, Tesla'nın tamamen otonom araçları piyasaya sürme konusundaki geçmiş deneyimleri göz önüne alındığında, bu hizmetin tam anlamıyla ne zaman ve nasıl hayata geçirileceği konusunda hala belirsizlikler mevcut.

Yine de, Tesla'nın bu hizmeti başarılı bir şekilde hayata geçirebilmesi için güvenlik ve düzenleyici konularda dikkate değer bir çaba sarf etmesi gerekebilir. Siz uygulamayı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Finans, Güncel, Son Dakika

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